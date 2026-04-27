Nửa đêm đột nhập vào nhà làm trò đồi bại với bé gái

Ngày 27/4, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra của đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Hận (38 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 0h40 ngày 23/3, cháu L.A.T. (14 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) đang ngủ một mình tại nhà thì bị người đàn ông đột nhập, dùng vũ lực thực hiện hành vi đồi bại.

Đối tượng Lê Minh Hận tại thời điểm bị bắt giữ (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Gây án xong, người này bỏ chạy khỏi hiện trường. Do trời tối, cháu T. ở một mình nên không nhận diện được đối tượng. Đến hôm sau, người nhà đưa cháu đến Công an xã ở tỉnh Khánh Hòa trình báo.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Công an xã nơi xảy ra vụ việc thu thập thông tin, tài liệu, dấu vết tại hiện trường, truy tìm nghi phạm.

Một số công cụ của Hận phục vụ cho việc trộm cắp tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Quá trình điều tra, truy xét, lực lượng chức năng xác định Lê Minh Hận là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở công an làm việc. Với các chứng cứ, tài liệu thu thập được, Hận đã khai nhận hành vi hiếp dâm cháu T. vào ngày 23/3.

Mở rộng điều tra, Hận còn khai đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của các hộ dân tại khu vực ít người qua lại vào ban đêm trên địa bàn xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra khám xét nơi ở của Hận, thu giữ nhiều tang vật như trang phục, bình xịt hơi cay, kìm cộng lực… phục vụ việc gây án.