Làm quen bé gái qua mạng xã hội rồi rủ vào quán cà phê chòi để hiếp dâm

Ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông báo đã ra quyết định bắt tạm giam Lê Hoàng Minh (38 tuổi, trú tại xã An Châu, tỉnh An Giang) để điều tra về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đó, vào ngày 20/3, chị N. (35 tuổi, trú tại xã Chợ Mới) đã đến cơ quan công an trình báo về việc con gái chị (12 tuổi) bị một đối tượng sử dụng tài khoản Zalo tên “Hoang Minh” làm quen, dụ dỗ đến một quán cà phê chòi tại khóm Đông Thịnh 9 (phường Long Xuyên) và thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đối tượng Lê Hoàng Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Công an phường Long Xuyên tiến hành xác minh và triệu tập Lê Hoàng Minh lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Minh đã thừa nhận hành vi của mình. Đối tượng khai nhận đã kết bạn với nạn nhân qua một ứng dụng hẹn hò, sau đó chuyển sang nhắn tin qua Zalo. Vào ngày 18/3, Minh đã hẹn gặp và chở cháu bé vào quán cà phê chòi để thực hiện hành vi đồi bại.