Khởi tố đối tượng lợi dụng quyền tự do dân chủ bôi nhọ tổ chức, cá nhân

Ngày 27/9, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngô Trí Cường (SN 1966, trú tại xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Các quyết định này đã được các cơ quan liên quan tống đạt, thi hành vào tối 26/9.

Cơ quan chức năng tống đạt lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Trí Cường (Ảnh: Vương Linh).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, Ngô Trí Cường đã thường xuyên sử dụng mạng xã hội Facebook để đăng tải các bài viết, hình ảnh, video có nội dung xúc phạm, bôi nhọ danh dự, uy tín đối với một số cá nhân, tổ chức.

Đối tượng này cũng thường xuyên bình luận, chia sẻ các thông tin không đúng sự thật, không đúng với các kết luận của cơ quan chức năng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Cơ quan chức năng xác định hành vi của Ngô Trí Cường gây bức xúc dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.