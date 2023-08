Khởi tố đối tượng tông xe vào Đại úy cảnh sát giao thông

Ngày 25/8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Lê Huy (SN 2006, trú tại xã Thuận Minh, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 23/8, Tổ công tác của Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an TP Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ chỉ huy điều khiển giao thông tại khu vực ngã tư Đại lộ Lê Lợi - Hạc Thành, phát hiện Nguyễn Lê Huy điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu vượt đèn đỏ, Đại úy Đào Văn Thuân đã ra tín hiệu cho Huy dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, Huy đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của Cảnh sát giao thông, không những không giảm tốc độ mà còn đâm thẳng vào Đại úy Thuân. Hậu quả Đại úy Thuân bị thương, Huy sau đó đã bị khống chế tại chỗ và đưa về cơ quan công an để xử lý.

Tại cơ quan công an, Huy khai nhận, khi đang điều khiển phương tiện di chuyển theo hướng Bưu Điện đến cầu vượt Phú Sơn, đến đoạn ngã tư giao nhau giữa đường Hạc Thành và Đại lộ Lê Lợi thì nhìn thấy Cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, nhưng do không đội mũ bảo hiểm nên Huy có ý định bỏ chạy. Tuy nhiên, do không làm chủ được phương tiện nên Huy đâm vào người Đại úy Đào Văn Thuân.

Căn cứ tài liệu thu thập ban đầu, nhận thấy hành vi của Nguyễn Lê Huy có dấu hiệu của tội Chống người thi hành công vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định của pháp luật.