Hà Nội: Không khoan nhượng với tội phạm trốn thuế

Xử lý nghiêm các vụ việc

Từ đầu năm đến nay, nhờ tăng cường phối hợp giữa Thuế và Công an TP Hà Nội, nhiều vụ việc trốn thuế quy mô lớn đã bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Điển hình, vụ án liên quan đến hệ sinh thái Hoàng Hường đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam 6 bị can, trong đó có Hoàng Thị Hường, về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 1/2021 đến 6/2025, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách doanh thu gần 1.800 tỷ đồng, kê sai quy định thuế giá trị gia tăng gần 2.100 tỷ đồng.

Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của Nguyễn Thị Thu Hường sinh năm 1987, phường Láng, Hà Nội (Ảnh: Công an TP Hà Nội).

Trường hợp TikToker Vũ Nam Phương (tên thật Vũ Hồng Phúc - “Cún Bông”) và Công ty CP Dược Hoa Kỳ cũng bị phát hiện không xuất hóa đơn, không kê khai thuế, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 10 tỷ đồng.

Tương tự, Đỗ Mạnh Cường, cá nhân bán hàng qua các sàn thương mại điện tử (Shopee, Tiki, Lazada), có doanh thu hàng trăm tỷ đồng nhưng không kê khai, nộp thuế, trốn số tiền thuế lên tới 2,5 tỷ đồng.

Ngày 11/7, Công an Hà Nội khởi tố Đoàn Mạnh Hòa, Giám đốc Công ty TNHH Mi Hà Nội, chuyên kinh doanh linh kiện điện tử, vì hành vi trốn thuế. Từ năm 2019-2024, doanh thu công ty đạt hơn 33 tỷ đồng nhưng không kê khai, trốn thuế giá trị gia tăng hơn 3 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 9/7, Công an TP Hà Nội khám xét khẩn cấp nơi ở và kho hàng của Nguyễn Thị Thu Hường (sinh năm 1987, phường Láng, Hà Nội), phát hiện lượng lớn hàng hóa thời trang cao cấp trị giá gần 10 tỷ đồng không có chứng từ hợp pháp. Kết quả điều tra cho thấy, hoạt động kinh doanh của Hường có doanh thu hơn 834 tỷ đồng, số tiền trốn thuế trên 12,5 tỷ đồng.

Mới đây, Thuế TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo về tình trạng một số tổ chức, cá nhân kinh doanh cố tình che giấu doanh thu thông qua hình thức thanh toán không minh bạch. Theo đó, cơ quan thuế sẽ kiên quyết xử lý, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các hành vi trốn thuế có dấu hiệu tội phạm.

Các thủ đoạn phổ biến được ghi nhận gồm: Chỉ nhận tiền mặt, từ chối thanh toán qua ngân hàng nhằm tránh để lại dấu vết giao dịch; Hướng dẫn người mua ghi sai nội dung chuyển khoản như “tiền mượn”, “trả nợ”, “tiền cà phê”…; Sử dụng tài khoản của người thân để nhận tiền; Không xuất hóa đơn, kê khai doanh thu không trung thực; Duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm giấu doanh thu; Thành lập song song doanh nghiệp và hộ kinh doanh để “lách” thuế, khi khách hàng yêu cầu hóa đơn thì xuất qua doanh nghiệp, nếu không thì bán dưới danh nghĩa hộ cá thể.

Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh: mọi hành vi thanh toán bằng tiền mặt, không xuất hóa đơn hay kê khai không trung thực đều là dấu hiệu nghi ngờ cho hành vi che giấu doanh thu, trốn thuế.

Không có “vùng xám” trong thực thi pháp luật thuế

Theo quy định, doanh thu tính thuế đối với hộ và cá nhân kinh doanh là toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ được hưởng, không phân biệt hình thức thanh toán bằng tiền mặt hay chuyển khoản.

Mọi hành vi che giấu doanh thu, kê khai không trung thực có thể bị: Xử phạt hành chính theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP; Truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 143 Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 và Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2025). Các biện pháp xử lý gồm truy thu thuế, ấn định thuế, và xử phạt hành vi khai sai, trốn thuế.

Để kiến tạo môi trường kinh doanh công bằng - minh bạch - bền vững, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế: Kê khai trung thực, đầy đủ, không sử dụng tài khoản trung gian; Sử dụng hóa đơn, chứng từ hợp pháp trong mọi giao dịch; Chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp để hưởng các ưu đãi đầu tư và chính sách phát triển kinh tế tư nhân.

Thuế cam kết đồng hành, hỗ trợ, hướng dẫn người nộp thuế thực hiện đúng quy định, đồng thời phối hợp cơ quan công an rà soát, đối chiếu nghĩa vụ thuế, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

“Kinh doanh minh bạch, kê khai trung thực, nộp thuế đầy đủ là trách nhiệm công dân và là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Tuân thủ pháp luật thuế không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là thước đo uy tín và văn hóa kinh doanh”, đại diện Cục Thuế TP Hà Nội nhấn mạnh.

Trong thời gian tới, Thuế TP Hà Nội sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hóa đơn điện tử, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, phối hợp xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, đảm bảo không có “vùng xám” trong thực thi pháp luật thuế.

Đức Nghĩa