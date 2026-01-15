Khởi tố Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh

Ngày 15/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh này đã khởi tố Nguyễn Xuân Biên (SN 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh; Vũ Thị Hường (SN 1970, vợ Biên), Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh; Lê Thị Ban (SN 1966), kế toán trưởng của công ty; cùng về tội Trốn thuế.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2019 và 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất trong thời hạn 50 năm và cấp phép xây dựng 2 dự án.

Lực lượng chức năng thi hành quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Biên (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Cụ thể, dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ, (nay là phường Hạc Thành) và dự án Khu dịch vụ Thương mại - Siêu thị kết hợp chợ Hạng III, tại phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), tỉnh Thanh Hóa.

Trong giai đoạn từ quý II năm 2019 đến hết năm 2020, Vũ Thị Hường là người điều hành, quản lý chính các hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh.

Hường đã trực tiếp ký kết các hợp đồng cho thuê, phiếu thu tiền với các khách thuê ki-ốt tại 2 dự án trên; chỉ đạo Lê Thị Ban về việc không xuất hóa đơn, không báo cáo, kê khai doanh thu đối với các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt.

Các đối tượng (từ phải qua trái): Vũ Thị Hường, Nguyễn Xuân Biên và Lê Thị Ban (Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa).

Từ việc không xuất hóa đơn, kê khai đầy đủ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh đã trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Nguyễn Xuân Biên với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị và là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, mặc dù biết Vũ Thị Hường và Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, kê khai, báo cáo doanh thu với cơ quan thuế về các khoản doanh thu có được từ việc cho thuê ki-ốt chợ nhưng vẫn để 2 đối tượng trên thực hiện hành vi trốn thuế.