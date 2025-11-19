Khởi tố 9 đối tượng trong đường dây đưa lao động trốn sang Hong Kong

Chiều 19/11, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã khởi tố 9 bị can quê tại nhiều tỉnh, thành về tội Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài.

Những người bị khởi tố gồm: Lê Thị Dương (49 tuổi, Hà Tĩnh); Trần Thị Phương (63 tuổi, Nghệ An); Dương Nguyễn Hùng (33 tuổi), Nguyễn Thị Đông (67 tuổi), Nguyễn Duy Dũng (40 tuổi), cùng trú tại Quảng Ninh; Nguyễn Đức Thịnh (37 tuổi), Lê Thị Tình (44 tuổi), Đặng Thị Khương (42 tuổi) và Nguyễn Thị Phương (35 tuổi), cùng trú tại Hà Nội.

Lê Thị Tình (áo đen) bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo kết quả điều tra, tháng 8/2024, chị N.T.S. (SN 1996, trú tại xã Đức Quang, Hà Tĩnh) liên hệ và được Lê Thị Dương giới thiệu về chương trình đi lao động Hong Kong (Trung Quốc) với mức phí 279 triệu đồng. Cô gái được hứa hẹn cho làm công việc đóng gói sản phẩm, lương 60-65 triệu đồng/tháng.

Ngày 2/12/2024, chị S. cùng 4 lao động khác được Dương và đồng phạm tổ chức đưa sang Trung Quốc bằng visa du lịch (thị thực nhập cảnh), sau đó di chuyển bằng đường biển để vào Hong Kong.

Tuy nhiên, khi đến một hòn đảo tại tỉnh Quảng Đông, nhóm lao động bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, ngăn chặn và trục xuất về nước.

Nguyễn Thị Phương bị khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Công an tỉnh Hà Tĩnh sau đó vào cuộc thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng hoạt động trong đường dây và khởi tố 9 bị can nói trên.

Các đối tượng khai nhận đã tổ chức đưa người sang Hong Kong bằng cách đi du lịch sang Trung Quốc rồi vượt biên bằng thuyền. Nguyễn Đức Thịnh là kẻ cầm đầu, móc nối các đầu mối tại Việt Nam và Hong Kong để thực hiện.

Nhóm này đã tổ chức 3 đợt đưa 13 người trốn sang nước ngoài, trong đó 2 lần bị phát hiện, một chuyến trót lọt và thu lợi bất chính. Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.