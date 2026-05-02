Khởi tố 9 đối tượng hỗn chiến bằng dao giữa đêm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng, theo khoản 2, Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm P.Q.K., L.V.K., V.V.H. (cùng SN 2009, đang chấp hành án treo về cùng tội danh, trú phường Liên Hòa); P.T.A. (SN 2009), N.V.H. (SN 2008), Đ.B.Th. (SN 2008), Đ.D.L. (SN 2009, cùng trú tại phường Liên Hòa); V.H.H. (SN 2006) và V.H.M.H. (SN 2009, cùng trú tại phường Phong Cốc).

Các đối tượng gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 30/3, nhóm 7 thanh niên ở phường Liên Hòa đi xe máy trên tỉnh lộ 338, đoạn qua khu Yên Hải, phường Phong Cốc.

Khi đến khu vực cây xăng Yên Hải, nhóm này gặp V.H.H. và xảy ra mâu thuẫn do xích mích từ trước trên mạng xã hội, đồng thời bức xúc vì tiếng pô xe.

Hai bên chửi bới, truy đuổi nhau. Sau đó, V.H.H. về nhà lấy dao, rủ thêm V.H.M.H. quay lại tìm nhóm đối phương.

Tại khu Yên Hải 8, hai nhóm dùng dao, gạch và gậy kim loại đánh nhau, gây mất an ninh trật tự, khiến người dân hoang mang, bức xúc.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Phong Cốc đã xác minh, triệu tập toàn bộ các đối tượng liên quan. Tại cơ quan công an, các bị can thừa nhận hành vi vi phạm.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc cho thấy tình trạng một bộ phận thanh thiếu niên có biểu hiện manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn.

Công an khuyến cáo gia đình và nhà trường cần tăng cường quản lý, giáo dục thanh thiếu niên; đồng thời đề nghị người dân kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện các biểu hiện tụ tập gây rối, mang theo hung khí.