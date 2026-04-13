Khởi tố nhóm thanh, thiếu niên mang hung khí truy đuổi nhau trên đường

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam 8 bị can về hành vi Gây rối trật tự công cộng.

Các bị can gồm: Đinh Quốc Bảo, Nguyễn Huy Dương, Phạm Trọng Đạt, Lã Phương Phong (đều SN 2007, trú tại xã Vạn Thắng, tỉnh Ninh Bình); Nguyễn Hồng Phúc, Bùi Minh Thiên, Bùi Quang Anh (cùng sinh SN 2007) và Nguyễn Văn Hiếu (SN 2005), trú tại xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình về hành vi phạm tội Gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tiến hành các thủ tục tố tụng đối với một số bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Cùng với đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cũng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp giám sát bởi người đại diện đối với 5 bị can dưới 18 tuổi.

Theo cảnh sát, vào cuối năm 2025, 3 nhóm thanh, thiếu niên trú tại tại các xã Ý Yên, Vạn Thắng, Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình do mâu thuẫn cá nhân đã tụ tập, chuẩn bị hung khí gồm chai thủy tinh, dao, kiếm, ná cao su, gạch…

Ba nhóm này sau đó đánh, truy đuổi nhau trên đường tại các xã Ý Yên, Vạn Thắng và Yên Đồng, tỉnh Ninh Bình. Quá trình xô xát, các đối tượng nhiều lần ném chai, gạch, dùng hung khí tấn công lẫn nhau, gây mất an ninh trật tự.

Hậu quả làm 2 người bị thương, 1 xe mô tô bị hư hỏng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang điều tra, làm rõ vụ án.