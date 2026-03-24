Khởi tố 4 vụ án hủy hoại rừng

Ngày 24/3, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã ban hành 4 quyết định khởi tố hình sự cùng về tội Hủy hoại rừng, xảy ra tại xã Ia Pia, tỉnh Gia Lai.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai, trong tháng 1 và 2, Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Prông phối hợp với UBND xã Ia Pia đã đi kiểm tra thực tế diện tích rừng được giao cho các hộ gia đình nhận khoán giai đoạn năm 2021-2023.

Diện tích rừng mới được phát để làm nương rẫy (Ảnh: Chí Anh).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 hộ gia đình (cùng trú tại xã Ia Pia) nhận giao khoán đã để xảy ra tình trạng lấn chiếm rừng làm nương rẫy. Thời điểm kiểm tra, 4 hộ này để mất hơn 8ha rừng tại các tiểu khu 948 và 949.

Thời điểm giao khoán, khu vực trên là rừng tự nhiên nghèo. Đến nay, hơn 8ha rừng đã bị phát dọn để trồng cây xà cừ, mì, lúa, một số khu vực cây đang tái sinh.

Một số diện tích rừng đang trồng mì (Ảnh: Chí Anh).

Do diện tích rừng bị phá lớn, vượt thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của cấp xã, UBND xã Ia Pia đã chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai đang phối hợp công an, UBND xã Ia Pia mời các hộ dân được nhận giao khoán lên làm việc nhằm xác định rừng bị thiệt hại và truy tìm đối tượng thực hiện hành vi.