Khởi tố 3 "quái xế" mang theo hung khí gây gổ đánh nhau

Chiều 17/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Dương Quốc Thái (18 tuổi), Nguyễn Kiên Trung (25 tuổi), Trịnh Quang Huy (26 tuổi, cùng ở TP Tuyên Quang) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Thái, Trung và Huy tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, vào ngày 21/9, 3 người trên có hành vi mang theo dao, gậy ba khúc rồi điều khiển xe máy đi tốc độ cao trên một số tuyến đường trong TP Tuyên Quang, sau đó gây gổ, đánh nhau với một nhóm thanh niên khác, gây rối trật tự công cộng.

Theo cảnh sát, hành vi của các đối tượng gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Công an tỉnh Tuyên Quang cũng đề nghị các gia đình có con trong độ tuổi thanh, thiếu niên cần quan tâm, quản lý sát sao con em mình để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật.