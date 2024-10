Khởi tố 3 người trộm 44kg cau

Ngày 20/10, Công an huyện Nghĩa Hành cho biết đã khởi tố đối với P.C.S. (36 tuổi, huyện Nghĩa Hành), N.T.Q. (27 tuổi) và V.V.Đ. (25 tuổi), đều trú huyện Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Tối 17/10, người dân xã Hành Phước, huyện Nghĩa Hành phát hiện có người trộm cau nên phối hợp truy bắt. Tuy nhiên, nhóm đối tượng đã nhanh chân tẩu thoát. Sự việc sau đó được người dân trình báo công an.

Nhóm trộm cau bị Công an Nghĩa Hành khởi tố (Ảnh: Công an Nghĩa Hành).

Kiểm tra hiện trường, Công an xã Hành Phước thu giữ 44kg cau và dụng cụ hái cau do nhóm trộm bỏ lại. Qua điều tra, Công an xã Hành Phước đã xác định được danh tính 3 đối tượng có hành vi trộm cắp.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng trộm cau thừa nhận hành vi phạm tội. Nhóm này cho biết, do giá cau tăng cao nên rủ nhau đi trộm kiếm tiền tiêu xài. Các đối tượng lựa chọn những vườn cau lớn, nằm sát đường giao thông rồi đợi đến đêm để trộm.

Theo công an, thời gian qua cau tăng giá, kéo theo đó là nạn trộm cau cũng gia tăng. Có thời điểm giá cau trên 80.000 đồng/kg.

Các vụ trộm cau thường xảy ra ở các huyện miền núi như: Sơn Hà, Trà Bồng, Sơn Tây (tỉnh Quảng Ngãi). Đây là những địa phương có phần lớn diện tích cau nằm trên nương rẫy, cách xa khu dân cư.