Khởi tố 3 người giả danh nhân viên ngân hàng lừa vay vốn online

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố, tạm giam Trương Quốc Đạt, Trương Minh Đức và Ngô Thị Như Ý để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 10/2025, các đối tượng bàn bạc sử dụng không gian mạng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trên phạm vi cả nước.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Nhóm này mua các tài khoản TikTok có sẵn lượng người theo dõi, sau đó đăng quảng cáo dịch vụ cho vay tín chấp với lãi suất thấp, thủ tục đơn giản. Các đối tượng còn sử dụng hình ảnh, thông tin của một ngân hàng thương mại nhằm tạo lòng tin với người có nhu cầu vay vốn.

Khi có người liên hệ, các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Zalo giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ vay.

Sau đó, nhóm này yêu cầu khách hàng chuyển trước các khoản tiền như phí bảo hiểm khoản vay, phí chứng minh thu nhập, thuế và nhiều loại phí khác vào các tài khoản do chúng quản lý.

Theo cơ quan điều tra, sau khi nhận được tiền, các đối tượng chiếm đoạt rồi cắt đứt liên lạc với bị hại.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng đối tượng và những người liên quan trong vụ án.