Khởi tố hai thanh niên lừa vay tiền, săn hàng giảm giá online

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa xác lập chuyên án đấu tranh với các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Ngày 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố bị can, tạm giam Lê Minh Đạt và Trình Xuân Đông Thành về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Lê Minh Đạt và Trình Xuân Đông nghe đọc quyết định khởi tố (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo điều tra ban đầu, các đối tượng sử dụng mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin để giả danh nhân viên ngân hàng, công ty tài chính, tiếp cận người có nhu cầu vay tiền online.

Nhóm này đưa ra các quảng cáo như “giải ngân nhanh”, “không cần thế chấp”, “hỗ trợ nợ xấu”, “thủ tục đơn giản” nhằm đánh vào tâm lý người đang cần tiền gấp hoặc gặp khó khăn tài chính.

Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển nhiều khoản tiền như phí hồ sơ, phí bảo hiểm khoản vay, phí xác minh tài khoản hoặc tiền chứng minh năng lực tài chính. Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này cắt liên lạc để chiếm đoạt tài sản.

Ngoài thủ đoạn cho vay online, các đối tượng còn lợi dụng tâm lý thích mua hàng giá rẻ để lừa đảo dưới hình thức “săn sale” trên sàn thương mại điện tử.

Nhóm này đăng tải nhiều bài viết quảng cáo hấp dẫn trên mạng xã hội, cam kết có thể mua thiết bị điện tử giá trị cao với mức giá thấp hơn nhiều so với thị trường.

Để tạo niềm tin, các đối tượng sử dụng hình ảnh sản phẩm thật, hóa đơn giả, tài khoản mạng xã hội được đầu tư nội dung hoặc dựng các đoạn hội thoại mua bán thành công.

Khi người mua chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước để “giữ đơn”, “đặt suất săn sale”, các đối tượng chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc tiếp tục đưa ra nhiều lý do nhằm chiếm đoạt thêm tiền của bị hại.

Cơ quan điều tra nhận định các đối tượng hiện hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, phân công vai trò rõ ràng và thường xuyên thay đổi phương thức để đối phó cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi vay vốn, mua bán trực tuyến; không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân khi chưa xác minh rõ thông tin và không tin vào các quảng cáo “giá rẻ bất thường”, “giải ngân siêu tốc” trên mạng xã hội.