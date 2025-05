Cảnh sát nổ súng bắt vụ vận chuyển hơn 1,5 tấn pháo nổ

Ngày 21/5, lãnh đạo Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án vận chuyển, buôn bán hàng cấm là pháo nổ.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế phát hiện một đường dây vận chuyển, buôn bán pháo nổ từ các tỉnh Tây Nguyên ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ nên lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Hoàng Cảnh Ước (thứ 3 từ trái sang) và Cao Thanh Hòa (thứ 3 từ phải sang) cùng tang vật tại cơ quan điều tra (Ảnh: Quỳnh Hưng).

Nguồn tin trinh sát cho thấy, ngày 14/5, Hoàng Cảnh Ước (SN 1981, trú tại huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) và Cao Thanh Hòa (SN 1994, trú tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) sẽ vận chuyển một khối lượng lớn pháo nổ ra Bắc, Ban chuyên án quyết định "cất lưới".

Chiều tối 14/5, khi 2 ô tô mang biển kiểm sát tỉnh Gia Lai do Ước và Hòa điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Cao Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), Ban chuyên án phối hợp Công an xã Cao Sơn và Đội Cảnh sát Giao thông đường bộ số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức vây bắt.

Công an nổ súng bắt vụ vận chuyển hơn 1,5 tấn pháo nổ (Video: Quỳnh Hưng).

Phát hiện bị công an vây bắt, hai đối tượng chống trả quyết liệt hòng tẩu thoát. Cảnh sát bắn chỉ thiên, khống chế và bắt giữ thành công Hoàng Cảnh Ước và Cao Thanh Hòa.

Ban chuyên án thu giữ gần 1.000 hộp pháo nổ (loại 49 quả và 36 quả) có tổng trọng lượng hơn 1,5 tấn được giấu trên 2 ô tô .