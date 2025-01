Người đàn ông quỳ gối van xin khi bị đánh tới tấp trong quán bida

Ngày 7/1, Công an huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Quang Huy (30 tuổi) và Kỳ Lập Hưng (34 tuổi), đều trú tại thị trấn Đắk Mil, để điều tra tội Cố ý gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 29/10/2024, Huy và Hưng đến một quán bida tại huyện Đắk Mil chơi cùng anh P.V.Đ. (33 tuổi) và anh T.X.N. (30 tuổi).

Anh Đ. bị 2 người đàn ông tấn công, dùng gậy bida đánh thẳng vào đầu (Ảnh: Cắt từ clip).

Trong quá trình chơi, do bức xúc vì thua và phải trả tiền, Huy và Hưng đã tấn công anh Đ. và anh N.. Trong khi anh N. may mắn chạy thoát, anh Đ. bị hai đối tượng đánh đập.

Anh Đ. bị đấm, đá liên tục và còn bị đánh bằng gậy bida. Dù đã quỳ gối và van xin, anh Đ. vẫn không được tha.

Dù anh Đ. quỳ gối van xin và chủ quán can ngăn nhưng vẫn bị các đối tượng hành hung tới tấp (Ảnh: Cắt từ clip).

Sự việc chỉ dừng lại khi chủ quán can thiệp và gọi xe để đưa anh Đ. đi cấp cứu. Toàn bộ sự việc đã được camera an ninh ghi lại.

Anh Đ. cho biết anh bị thương ở đầu, tay, chân và chảy nhiều máu. Kết quả giám định thương tích ban đầu là 3% và anh đang làm thủ tục để yêu cầu giám định bổ sung.

Toàn bộ sự việc nạn nhân bị hành hung đều được camera an ninh của quán ghi lại (Ảnh: Cắt từ clip).

Một lãnh đạo Công an huyện Đắk Mil cho biết, kết quả giám định thương tích do trung tâm pháp y thực hiện. Nếu không đồng ý với kết quả này, bị hại có thể gửi đơn đến cơ quan pháp y hoặc công an để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.