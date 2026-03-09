Khởi tố 22 người tham gia cá cược trong sới gà bịp ở TPHCM

Ngày 9/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can đối với Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng ngụ Phường Hòa Lợi), Nguyễn Lê Hoài Ân (còn gọi là Chú 3 Tân Định) cùng 18 người khác về các tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc.

Các đối tượng tham gia đá gà bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, đây là các đối tượng tham gia cá cược trong sới gà bị cảnh sát phát hiện ở phường Phú Lợi, TPHCM, hôm 28/2.

Thời điểm phá án, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị đã ập vào vườn cao su ở phường Hòa Lợi, bắt quả tang 45 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe gắn máy, 2 ô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Theo cảnh sát, sới gà này do nhóm đối tượng Lê Văn Tuấn, Phạm Thành Nhịnh, Trịnh Linh Dương cầm đầu, dưới sự điều phối của Nguyễn Lê Hoài Ân.

Ân được xác định là “ông trùm” chuyên cá độ đá gà. Anh ta từng hùn hạp cùng các đối tượng có "số má" mở nhiều sới gà ở Campuchia. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lực lượng chức năng nước này truy quét mạnh, nhóm này tạm lánh để giữ an toàn.

Khi về Việt Nam, Ân cùng đồng bọn mở các sới gà hoạt động ở các khu vực biên giới. Riêng sới gà ở phường Phú Lợi, Ân không trực tiếp điều hành, mà để đàn em thân tín là Lê Văn Tuấn cầm trịch. Tuy nhiên, những chiêu trò, thủ đoạn hoạt động vẫn được Ân truyền đạt lại cho Tuấn cùng các đàn em.

Theo cảnh sát, tụ điểm này thu hút nhiều con bạc từ các địa phương khác đến tham gia sát phạt với số tiền cá cược lớn. Để dễ dàng chiến thắng đối thủ, Ân, Tuấn và đồng bọn sử dụng thủ đoạn gian lận.

Cụ thể, các đối tượng sử dụng thiết bị điều khiển từ xa để tùy ý điều chỉnh số ký của gà chọi, qua đó đạt được lợi thế lớn để thắng cược.