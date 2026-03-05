Chiếc cân ma thuật giúp "ông trùm" đá gà bịp đánh đâu thắng đó ở TPHCM

Liên quan đến sới gà bị triệt phá ở phường Phú Lợi, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, đang mở rộng điều tra, xử lý nhóm đối tượng Lê Văn Tuấn (SN 1986), Phạm Thành Nhịnh (SN 1979) và Trịnh Linh Dương (SN 1994, cùng ngụ Phường Hòa Lợi), Nguyễn Lê Hoài Ân (còn gọi là Chú 3 Tân Định) cùng những người khác về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Lộ diện “ông trùm”

Theo cảnh sát, trong số những đối tượng này, Nguyễn Lê Hoài Ân được xác định là “ông trùm” chuyên cá độ đá gà. Ân từng hùn hạp cùng các đối tượng có "số má" mở nhiều sới gà ở Campuchia. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do lực lượng chức năng nước này truy quét mạnh, nhóm này tạm lánh để giữ thân.

Khi về Việt Nam, Ân cùng đồng bọn mở các sới gà hoạt động ở các khu vực biên giới. Riêng sới gà ở phường Phú Lợi, Ân không trực tiếp điều hành, mà để đàn em thân tín là Lê Văn Tuấn cầm trịch. Tuy nhiên, những chiêu trò, thủ đoạn hoạt động vẫn được Ân truyền đạt lại cho Tuấn cùng các đàn em.

Đối tượng Nguyễn Lê Hoài Ân (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 9h ngày 28/2, Ân gọi điện thoại cho Nhịnh nói có gà “Bướm” muốn kiếm độ đá xổ, Nhịnh nói có gà “Úa” của nhóm Nguyễn Thành Quang. Hai bên thống nhất cáp độ và Nhịnh hẹn tất cả ra bãi đất trống vườn cao su ở phường Hòa Lợi.

Khoảng 13h cùng ngày, các đối tượng cáp kèo thắng thua với nhau, thông qua trọng tài là Phạm Thành Nhịnh, Lê Văn Tuấn và Trịnh Linh Dương.

Khi cáp kèo, trọng tài chốt xổ tiền độ gà là 150 triệu đồng. Trong lúc cân, do gà “Bướm” có trọng lượng 2,7kg và gà “Úa” có trọng lượng là 2,8kg nên không đá đồng. Các bên thỏa thuận trường hợp gà “Úa” thua, bên theo kèo này sẽ thua đủ, nhưng nếu thắng họ chỉ nhận được 8 phần tiền, tương đương 120 triệu đồng. Ngoài ra, trọng tài sẽ lấy xâu 5% của bên chiến thắng.

Trong khi chốt kèo, các đối tượng có mặt lần lượt tham gia đặt cược qua trọng tài. Trong cánh gà “Bướm”, Nguyễn Lê Hoài Ân cá độ 100 triệu đồng, các đối tượng khác đặt được 1-10 triệu đồng. Còn cánh gà “Úa”, Nguyễn Thanh Quang cược 70 triệu đồng, Thân Chí Thành cược 35 triệu đồng, các đối tượng còn lại cược 7-30 triệu đồng.

Tuấn, Nhịnh, Dương (từ trái qua) bị cáo buộc vai trò tổ chức (Ảnh: Công an cung cấp).

Như vậy, cánh gà “Úa” cá cược là 150 triệu đồng và cánh gà “Bướm” cá cược 120 triệu đồng. Ngoài ra, quá trình cáp kèo, Trịnh Linh Dương còn nhận cáp kèo cho các đối tượng khác.

Kết quả, gà "Bướm" thắng. Khi các đối tượng chuẩn bị thanh toán tiền thì bị Công an TPHCM ập vào, bắt quả tang. Cảnh sát bắt giữ 45 đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc, thu giữ hơn 300 triệu đồng, 8 con gà đá, 38 điện thoại di động, 32 xe gắn máy, 2 ô tô cùng nhiều vật chứng khác có liên quan.

Chiếc cân điều chỉnh theo ý muốn

Trong khi khám xét, thu giữ tang vật, lực lượng chức năng phát hiện chiếc cân điện tử cùng thiết bị điều khiển từ xa. Với những cán bộ điều tra giàu kinh nghiệm, họ liền nhận ra vấn đề từ các thiết bị điện tử này. Chỉ bằng biện pháp nghiệp vụ cơ bản, cảnh sát nhanh chóng khiến các đối tượng khai ra chiêu trò bịp khi tổ chức các trận đá gà.

Theo đó, chiếc cân cùng với thiết bị điều khiển từ xa được nhóm Ân, Tuấn chuẩn bị. Nó giúp các đối tượng kiểm soát được số ký của gà chọi. Họ có thể điều chỉnh theo ý muốn, từ đó dễ dàng chiến thắng đối thủ.

Chiếc cân điện tử cùng thiết bị điều khiển từ xa (Ảnh: Công an cung cấp).

"Trong trận đá gà trên, thực chất gà “Bướm” có trọng lượng hơn 3kg. Tuy nhiên, khi cân, Ân cùng đồng bọn điều chỉnh chỉ còn 2,7kg. Các đối tượng cũng có thể bấm số ký nhỏ hơn nữa, tuy nhiên, với sự ma mãnh của mình, Ân thừa hiểu đối thủ có thể nhận ra gà “Bướm” có thân hình nhỉnh hơn gà “Úa” và nghi ngờ về độ chính xác của chiếc cân", một cán bộ điều tra chia sẻ.

Khi sắp xếp xong mọi công đoạn, Ân tự tin đặt cược vào gà “Bướm” với số tiền 100 triệu đồng. Kết quả, gà của anh ta thắng như kế hoạch, nhưng điều các đối tượng này không tính tới việc bị hơn 100 cảnh sát hình sự vây bắt.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng nêu trên đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi liên quan, phù hợp với nội dung như đã trình bày nêu trên và cơ quan công an đã tiến hành ghi nhận và tạm giữ những đồ vật liên quan để làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.