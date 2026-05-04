Truy tố 24 "báo thủ" sau vụ hỗn chiến ở đường đua F1 làm 2 người chết

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 24 bị can trong vụ án nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí, gây rối trên đường phố, dẫn đến 2 người tử vong.

Các bị can trong vụ án bị truy tố về các tội Giết người, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Đáng chú ý, phần lớn bị can đều ở độ tuổi từ 15 đến 17.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tuấn Anh (18 tuổi, trú tại xã Đan Phượng, Hà Nội) và Nguyễn Hữu Triết (19 tuổi, ở xã Liên Minh, Hà Nội) quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Sau một thời gian trao đổi, hai bên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại rồi cãi chửi nhau trên mạng.

Không dừng lại ở việc mâu thuẫn cá nhân, ngày 24/9/2025, Tuấn Anh và Triết tiếp tục rủ thêm bạn bè, thách thức nhau và hẹn gặp tại khu vực quảng trường trước cổng Sân vận động Mỹ Đình để đánh nhau. Cả hai sau đó tập hợp các thanh thiếu niên quen biết, tạo thành hai nhóm do mình cầm đầu.

Các đối tượng trong vụ việc (Ảnh: C.A.).

Cáo trạng xác định, khi đi đến điểm hẹn, các đối tượng trong hai nhóm mang theo hung khí. Nhóm của Triết di chuyển bằng nhiều xe máy theo tuyến quốc lộ 32, cây xăng Lai Xá, đường 70, Trịnh Văn Bô, Trần Hữu Dực rồi hướng về khu vực Sân vận động Mỹ Đình.

Quá trình di chuyển, nhóm này chở nhau trên 13 xe máy, nhiều người không đội mũ bảo hiểm, lạng lách, chạy tốc độ cao và bấm còi liên tục. Hành vi này không chỉ thể hiện sự coi thường pháp luật mà còn gây mất trật tự, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người đi đường.

Khi đến khu vực Sân vận động Mỹ Đình, xe của Triết đi trước, quay đầu ở vòng xuyến đối diện khu vực trường đua F1, sau đó di chuyển theo hướng đường Lê Quang Đạo đi Lê Đức Thọ. Những người còn lại trong nhóm đi theo sau.

Khoảng 21h ngày 24/9/2025, khi phát hiện nhóm Triết quay đầu xe trên đường Lê Quang Đạo để đi về hướng Lê Đức Thọ, nhóm do Tuấn Anh cầm đầu dừng xe, phục kích tại lối quay đầu giữa hai làn dải phân cách khu vực đường đua F1 trên đường Lê Quang Đạo.

Tại thời điểm này, một số thành viên trong nhóm Tuấn Anh cầm hung khí xuống xe, chờ nhóm đối phương đi qua. Khi nhóm Triết đến nơi, các đối tượng trong nhóm Tuấn Anh lao ra tấn công nhưng không trúng ai. Bị tấn công bất ngờ, nhóm Triết tăng ga bỏ chạy.

Ngay sau đó, nhóm Tuấn Anh tiếp tục đuổi theo nhóm Triết trên đường Lê Quang Đạo, hướng về đường Lê Đức Thọ. Khi bị truy đuổi khoảng 100m, đến khu vực vòng xuyến thứ hai, nhóm Triết tách ra bỏ chạy theo hai hướng khác nhau.

Theo cáo trạng, trong quá trình rượt đuổi, hai nhóm điều khiển xe máy với tốc độ cao, một số đối tượng cầm hung khí tấn công nhau. Cuộc truy đuổi diễn ra trên đường đang có nhiều phương tiện lưu thông, dẫn đến va chạm với ô tô và làm nhiều người ngã ra đường.

Cụ thể, Nguyễn Bá Long (20 tuổi) chở Nguyễn Lê Tuấn Anh (17 tuổi) điều khiển xe máy tốc độ cao đuổi theo nhóm Triết. Khi ép sát xe máy do L.G.H. (14 tuổi) điều khiển chở N.H.H. (16 tuổi), xe của các nạn nhân xảy ra va chạm với ô tô tải đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Sau đó, Long tiếp tục chở Nguyễn Lê Tuấn Anh đuổi theo nhóm Triết đến đường Tân Mỹ rồi chuyển hướng rẽ trái, bỏ về.

Cùng thời điểm, Tạ Ngọc Thành (21 tuổi) chở Nguyễn Văn Bảo Ngọc (19 tuổi) và một xe khác chở Nguyễn Tuấn Anh tiếp tục truy đuổi nhóm Triết. Khi xe của Thành đuổi kịp xe máy do Nguyễn Đức Trọng chở Nguyễn Minh Hải, một đối tượng đã dùng hung khí tấn công Hải, khiến xe máy mất lái, va chạm vào phía sau ô tô đi cùng chiều rồi đổ xuống đường.

Hậu quả, N.H.H. (16 tuổi) tử vong vào 21h30 ngày 24/9/2025. L.G.H. (14 tuổi) tử vong lúc 2h30 ngày 25/9/2025. Nguyễn Minh Hải bị chấn thương vùng hàm mặt.

Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, làm rõ vai trò của từng người liên quan. Ngày 2/10/2025, Nguyễn Bá Long và Nguyễn Lê Tuấn Anh bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Các bị can khác cũng lần lượt bị xử lý để điều tra về các hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.