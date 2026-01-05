Tạm giữ người say rượu gây rối, đập phá tài sản tại sân bay Cát Bi

Ngày 5/1, Công an Hải Phòng thông tin, khoảng 22h30 ngày 2/1, tại khu vực trước lối vào điểm kiểm tra an ninh hành khách quốc nội, Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, lực lượng an ninh phát hiện một người đàn ông có biểu hiện say rượu, mất kiểm soát hành vi.

Đối tượng Trần Mạnh Hùng gây rối trật tự công cộng tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Ảnh: Công an cung cấp).

Người này tự xưng là Trần Mạnh Hùng, to tiếng, chửi bới, lăng mạ lực lượng làm nhiệm vụ. Dù được nhắc nhở, hướng dẫn chấp hành quy định an ninh trật tự, đối tượng không chấp hành, tiếp tục nhổ nước bọt và ném đồ cá nhân về phía cán bộ an ninh.

Khi được người đi cùng can ngăn, Trần Mạnh Hùng vẫn manh động, rút biển chỉ dẫn hành khách bằng kim loại ném vào màn hình điện tử hướng dẫn thủ tục hàng không, gây hư hỏng tài sản của sân bay.

Lực lượng an ninh hàng không khống chế, đưa đối tượng ra ngoài nhà ga để xử lý nhưng người này tiếp tục chống đối, hành hung khiến hai cán bộ bị xây xát nhẹ. Công an phường Hải An đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đề xuất tạm giữ hình sự để xử lý theo quy định pháp luật.