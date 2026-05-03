Chồng sát hại vợ và con rồi chém cha, mẹ trọng thương ở Tây Ninh

Ngày 4/5, Công an xã Vĩnh Công phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án khiến 2 người chết xảy ra trên địa bàn. Nghi phạm là Nguyễn Tấn Phước (32 tuổi), chồng và cha của hai nạn nhân.

Khu vực xảy ra vụ việc (Ảnh: Q.N.).

Khoảng 12h cùng ngày, người dân ấp Kỳ Châu (xã Vĩnh Châu) nghe tiếng kêu cứu từ nhà Phước nên chạy đến kiểm tra. Tại đây, họ phát hiện người này cầm dao chém nhiều nhát vào cha, mẹ.

Do nghi phạm manh động, người dân không dám tiếp cận và trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Công có mặt, khống chế nghi phạm, tước hung khí và đưa về trụ sở.

Theo lời người thân, trước đó, Phước đã dùng dao sát hại vợ là chị Đ.T.T. và con nhỏ 2 tháng tuổi tại phòng riêng. Khi cha mẹ vào can ngăn, họ tiếp tục bị Phước đuổi chém.

Hai nạn nhân được người dân phối hợp với lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ Phước để lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ việc.