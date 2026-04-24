Đấu giá 2 túi Hermès của bà Trương Mỹ Lan, tổng giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng

Thi hành án dân sự TPHCM vừa thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Theo thông báo, chấp hành viên cần lựa chọn đơn vị đấu giá để ký hợp đồng dịch vụ đối với tài sản đã kê biên, gồm: một túi Hermès màu trắng size 25, có đính đá trắng ở khóa và viền túi; một túi Hermès màu trắng size 30, không đính đá hoặc vật liệu trang trí.

Giá khởi điểm của các tài sản này lần lượt là: túi Hermès size 25 (có đính đá) là 1,771 tỷ đồng; túi Hermès size 30 (không đính đá) là 2,343 tỷ đồng.

Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá gồm có tên trong danh sách các tổ chức hành nghề đấu giá do Bộ Tư pháp công bố; có cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu đối với loại tài sản đấu giá; có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

Ngoài ra, tổ chức đấu giá phải bảo đảm năng lực, kinh nghiệm và uy tín; có thời gian hoạt động phù hợp; có kinh nghiệm đấu giá tài sản tương tự trong 6 tháng gần nhất; có ít nhất 3 đấu giá viên, trong đó có tối thiểu 1 đấu giá viên đủ năng lực thực hiện việc đấu giá tài sản.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký là 3 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.