Khởi tố 2 đối tượng mua lợn bệnh, lợn chết về trà trộn với thịt sạch

Ngày 18/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan (SN 1977), trú xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Thị Phương (SN 1981), trú xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan, Nguyễn Thị Phương (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Theo cảnh sát, ngày 8/9, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tại cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên có lợn sống bị mắc dịch tả lợn châu Phi đang chuẩn bị được giết mổ và gần 5 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu, dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Cơ quan chức năng kiểm tra, thu giữ số thịt lợn thành phẩm nhiễm bệnh tại cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Cảnh sát xác định, số lợn và thịt lợn trên được Lan thu mua với giá rẻ về rồi cùng với Phương mổ xẻ ngay tại cơ sở giết mổ của Lan, đem trà trộn bán ra thị trường, bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.

Đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh này đang bùng phát và diễn biến phức tạp.

Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.