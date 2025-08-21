Bị phạt 5,5 triệu đồng vì vứt xác lợn bệnh không đúng quy định

Công an xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ vừa phát hiện ông N.H.S. (41 tuổi, xã Hải Lựu) có hành vi xác lợn chết do nhiễm dịch bệnh tại khu vực Cống Ngoằng, thôn Minh Tân.

Ông S. thừa nhận ý thức được việc làm của mình là trái pháp luật, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác phòng, chống dịch.

Dưới sự hướng dẫn của chính quyền địa phương, ông S. đã tự giác tiêu hủy, chôn lấp xác lợn chết đúng quy trình và cam kết không tái phạm.

Ông S. bị xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng vì vứt xác lợn bệnh ra môi trường không đúng quy định (Ảnh: Công an Hải Lựu).

Công an xã Hải Lựu đã củng cố hồ sơ, tham mưu Chủ tịch UBND xã ra quyết định xử phạt ông S. số tiền 5,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 5 Nghị định số 90/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y.

Từ đầu năm đến nay, bệnh dịch tả lợn châu Phi bùng phát mạnh trên địa bàn cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng, gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người chăn nuôi.

Sau sáp nhập, Phú Thọ là tỉnh có quy mô chăn nuôi lợn đứng thứ 2 cả nước, sau tỉnh Đồng Nai, với quy mô gần 2 triệu con lợn.

Tính đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 119/148 xã, phường xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi, trong đó có 118 xã, phường có ổ dịch chưa qua 21 ngày.

Tổng số hộ có lợn mắc bệnh phải tiêu hủy lên gần 7.500 hộ, số lợn mắc bệnh ốm, chết phải tiêu hủy trên 73.500 con (trên 4.340 tấn).