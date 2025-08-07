Phát hiện cơ sở giết mổ trái phép, bán lợn nhiễm dịch tả châu Phi

Ngày 7/8, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, mới đây Công an phường Mỹ Hào phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên kiểm tra cơ sở giết mổ lợn do ông Đặng Phạm Ký làm chủ.

Cơ sở nằm tại tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào (tỉnh Hưng Yên), đang tiến hành giết mổ, sơ chế lợn có biểu hiện nhiễm bệnh. Thời điểm kiểm tra, hoạt động giết mổ vẫn đang diễn ra.

Thịt lợn nhiễm bệnh để la liệt trên sân chờ mang đi tiêu thụ (Ảnh: Công an cung cấp).

Ông Ký khai mua số lợn với giá rẻ để giết mổ, bán ra thị trường. Trong đêm 2/8 đến rạng sáng 3/8, cơ sở đã xử lý 19 con lợn với tổng sản phẩm đạt 762,3kg.

Ngoài ra, còn 14 con lợn sống (639kg) đang chờ giết mổ. Kết quả xét nghiệm xác định toàn bộ số lợn đều dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật. UBND phường Mỹ Hào tổ chức tiêu hủy số lợn nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Công an phường Mỹ Hào đang phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Lực lượng chức năng cảnh báo hành vi vì lợi nhuận mà bất chấp dịch bệnh là vô cùng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.