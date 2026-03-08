Hai người đàn ông nhiều lần trộm dây điện trụ đèn chiếu sáng ở Tây Ninh

Ngày 8/3, Công an xã Tân Thành đang tạm giữ Huỳnh Văn Giống (SN 1990, quê Đồng Tháp) và Trần Văn Lợi (SN 1994, ngụ xã Tân Thành) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo công an, thời gian qua, người dân sống dọc tuyến đường ĐT795 (xã Tân Thành) bức xúc trước tình trạng hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị kẻ gian phá hoại, cắt trộm dây điện. Sự việc khiến nhiều đoạn đường chìm trong bóng tối, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, thiệt hại hơn 200 triệu đồng.

Lợi (áo khoác) và Giống bị công an bắt giữ vì cắt trộm dây điện ở Tây Ninh (Ảnh: M.H.).

Trước tình hình trên, Công an xã Tân Thành tăng cường tuần tra, mật phục vào ban đêm.

Khoảng 22h30 ngày 5/3, lực lượng chức năng phát hiện hai người đàn ông có biểu hiện nghi vấn đang ẩn nấp ven đường. Phát hiện công an, cả hai bỏ chạy.

Trong lúc truy đuổi, hai người dùng kéo chống trả nhằm thoát thân nhưng nhanh chóng bị khống chế, bắt giữ.

Tại cơ quan công an, hai người được xác định là Huỳnh Văn Giống và Trần Văn Lợi. Kết quả test nhanh cho thấy cả hai dương tính với chất ma túy.

Giống và Lợi khai nhận do cần tiền mua ma túy nên rủ nhau đi cắt trộm dây điện. Lợi dụng những đoạn đường vắng trên tuyến ĐT795, cả hai đã thực hiện trót lọt nhiều vụ cắt dây cáp điện rồi mang bán lấy tiền.