Khởi tố 12 bị can trong vụ bắn chết người ở Long An

Hiện trường vụ án (Ảnh: A.X.).

Theo Công an tỉnh Long An, khoảng 21h10 ngày 15/8, Nguyễn Phương Duy (31 tuổi), Huỳnh Long Hội (26 tuổi), Nguyễn Minh Trường (30 tuổi), Phạm Thanh Hóa (24 tuổi, cùng ngụ Long An), Huỳnh Công Thân (33 tuổi, ngụ Tiền Giang) uống rượu với nhóm bạn trong tiệc sinh nhật ở khu trọ xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Sau đó, một nhóm người đi xe máy đến tiệc sinh nhật, rút súng bắn hai phát đạn về phía bàn nhậu. Hậu quả, Duy tử vong; Hội, Trường, Hóa và Thân bị thương tích.

Gây án xong, cả nhóm lên xe máy đồng phạm chờ sẵn, rú ga tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an tỉnh Long An nhanh chóng có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra, truy xét.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 19/8, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 người liên quan. Khám xét, thu giữ 2 khẩu súng bắn đạn hoa cải và 2 khẩu súng dạng Rulo.

Bước đầu, các bị can khai nhận nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân. Trong số 12 bị can, có 8 người bị khởi tố về tội Giết người, 4 người bị khởi tố về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.