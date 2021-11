Kháng cáo, cựu nhà báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản được giảm 4 năm tù

Dân trí Kháng cáo và khắc phục hậu quả hơn 400 triệu đồng, trong phiên phúc thẩm, Phùng Thế Dũng (cựu nhà báo) đã được TAND tỉnh Phú Yên tuyên án 6 năm tù, giảm 4 năm so với mức án tuyên trong phiên sơ thẩm.

Ngày 2/11, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phùng Thế Dũng, cựu Phó Văn phòng đại diện báo Văn Nghệ tại miền Trung - Tây Nguyên đóng ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm của TAND thị xã Sông Cầu, tuyên phạt bị cáo Dũng 6 năm tù về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Phùng Thế Dũng tại phiên tòa phúc thẩm (Ảnh: Lê Tấn).

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND thị xã Sông Cầu đã tuyên phạt bị cáo Dũng 10 năm tù về tội danh trên.

Theo bản án phúc thẩm, từ tháng 3/2019 đến 3/2020, Phùng Thế Dũng từ tỉnh Khánh Hòa đến tỉnh Phú Yên lừa đảo với mục đích lấy tiền trả nợ cho nhiều người ở Khánh Hòa.

Biết nhiều người ở thị xã Sông Cầu có nhu cầu làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng từ đất rừng sản xuất sang đất ở, Dũng tìm cách tiếp cận.

Khi gặp những người này, Dũng giới thiệu mình là nhà báo, quen biết nhiều vị lãnh đạo ở tỉnh Phú Yên, thị xã Sông Cầu có khả năng giúp làm nhanh thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Dũng yêu cầu những người có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất đưa tiền cho mình để làm thủ tục. Tin lời của Dũng, 7 người ở thị xã Sông Cầu đã đưa giấy tờ, chuyển cho Dũng tổng cộng 432 triệu đồng; trong đó người nhiều nhất 176 triệu đồng, người ít nhất 35 triệu đồng.

Sau khi lấy tiền của người dân, Dũng trả nợ, tiêu xài cá nhân mà không hề nộp hồ sơ, cũng không làm thủ tục gì. Khi người dân hỏi kết quả thì Dũng tìm nhiều lý do để hứa hẹn, né tránh.

Thấy có dấu hiệu lừa đảo, một số người dân trình báo cơ quan công an. Chiều 18/3/2020, Dũng bị Công an thị xã Sông Cầu cùng Công an xã Xuân Hải bắt quả tang khi đang nhận 60 triệu đồng của một người dân tại một quán cà phê ở xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu.

Khi bị bắt, Dũng có một thẻ nhà báo mang tên Phùng Thế Dũng, công tác tại báo Văn Nghệ...

Sau đó, vào tháng 2/2021, TAND thị xã Sông Cầu đã tuyên phạt Dũng 10 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Sau phiên tòa sơ thẩm, Dũng kháng cáo kêu oan.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay, bị cáo Dũng bất ngờ xin thay nội dung kháng cáo kêu oan thành kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Dũng xin thay đổi lời khai, thừa nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền như cáo trạng truy tố trước đây. Dũng cũng thừa nhận đã chiếm đoạt của 7 người dân tổng cộng 432 triệu đồng. Đồng thời, gia đình của bị cáo Dũng đã khắc phục toàn bộ số tiền Dũng lừa đảo.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử phúc thẩm cho rằng bị cáo Dũng được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ như đã khắc phục hậu quả, trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt. Bản án phúc thẩm giảm cho Dũng 4 năm tù từ 10 năm tù xuống còn 6 năm tù giam về tội "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".

Trung Thi