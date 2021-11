Khởi tố lái xe cứu thương giả đi nhiều nơi, làm lây Covid-19 cho 5 người

Dân trí Trong thời gian giãn cách xã hội, một thanh niên đã dùng xe cứu thương giả chở bệnh nhân ở Phú Yên vào TPHCM để kiếm tiền. Sau đó, người này mắc Covid-19 và lây bệnh cho nhiều người khác.

Ngày 1/11, trao đổi với phóng viên Dân trí, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn - Trưởng Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) - cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Dương Quang Nhật (sinh năm 1998, trú phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) về tội "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định tại khoản 1 Điều 240 Bộ luật hình sự.

Xe cứu thương giả Nhật dùng để chở bệnh nhân chuyển tuyến (Ảnh: CA TP Tuy Hòa cung cấp).

Kết quả điều tra xác định được, khoảng đầu tháng 8/2021, lợi dụng hình thức các xe cứu thương chở bệnh nhân được đi qua chốt kiểm dịch, Dương Quang Nhật liên lạc với N.Q.Đ (trú TP Tuy Hòa) đề nghị về việc lái xe thuê chở bệnh nhân chuyển viện để nhận tiền công thì được Đ. đồng ý. Đ. thỏa thuận Nhật sẽ được nhận 20% số tiền kiếm được từ việc vận chuyển bệnh nhân.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11/8 - 26/8, Nhật 5 lần sử dụng xe ô tô BKS 51B -18956 (kiểu dáng xe cứu thương, chưa được Sở Y tế tỉnh Phú Yên cấp giấy phép hoạt động cứu thương) của Đ. vận chuyển người đi từ TP Tuy Hòa đến các địa phương có dịch Covid-19 khác và ngược lại.

Khi chở bệnh nhân đi từ các vùng dịch Covid-19 khác về TP Tuy Hòa thì Dương Quang Nhật không khai báo y tế và tiếp xúc gần với nhiều người tại địa phương, đặc biệt là các thành viên của gia đình một người bạn ở TP Tuy Hòa.

Vào ngày 27/8, Nhật phát hiện mình có các triệu chứng sốt, ho nên đã mua que test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 để thử và cho kết quả dương tính, nên gọi điện báo Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên biết.

Ngày 28/8, Trung tâm y tế TP Tuy Hòa lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả Nhật dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa đi điều trị.

Qua quá trình truy vết các F1 của Nhật, cơ quan y tế đã phát hiện thêm 5 người dương tính với SARS-CoV-2.

Trên cơ sở lời khai và tài liệu chứng cứ, vào đầu tháng 9/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" và đến nay khởi tố bị can đối với Dương Quang Nhật.

Tại Thanh Hóa, chiều 1/11, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an huyện Hà Trung - đã tiến hành khởi tố vụ án liên quan tới nguyên nhân gây ra chùm ca bệnh Covid-19 tại xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung.

Đây là người đã đi về từ vùng có dịch nhưng đã không chấp hành quyết định cách ly y tế của chính quyền địa phương, làm lây lan bệnh Covid-19 ra cộng đồng.

Cơ quan chức năng kiểm tra tình hình dịch Covid-19 tại huyện Hà Trung.

Theo tài liệu ban đầu của cơ quan CSĐT, mặc dù trước khi từ tỉnh Bình Dương về xã Hà Ngọc, V.N.H. đã gọi điện thoại cho ông Hoàng Văn Đông, Trạm trưởng Trạm y tế xã Hà Ngọc và được ông Đông hướng dẫn là phải khai báo y tế tại Trạm y tế và áp dụng biện pháp cách ly theo quy định.

Thế nhưng, từ ngày 15/10 đến 19/10, sau khi trở về địa phương, H. đã không đến Trạm y tế Hà Ngọc khai báo và cách ly theo quy định mà trốn về nhà bố mẹ vợ tại thôn Kim Phú Na, xã Hà Ngọc.

Trong thời gian này, H. không tự cách ly mà vẫn ăn uống, tiếp xúc với các thành viên trong gia đình nhà vợ khiến bố mẹ vợ, vợ, con của V.N.H. đều bị lây nhiễm SARS-CoV-2.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, xét hành vi của H. là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng, sức khỏe của cộng đồng và xã hội, Công an huyện Hà Trung đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người" theo quy định.

Trung Thi - Bình Minh