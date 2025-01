Khám xét 2 công ty chuyên khủng bố tinh thần "con nợ"

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an nhiều tỉnh, thành phố, triệt phá một nhóm đối tượng lợi dụng danh nghĩa công ty đầu tư, kết nối tài chính nhằm thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, Công ty cổ phần đầu tư khai thác quản lý tài sản Việt (VFIN) và Công ty TNHH kết nối tài chính Quốc tế Việt Nam (VIF), đều có trụ sở tại TPHCM, đã thực hiện các hoạt động mua bán nợ và khủng bố tinh thần người vay để đòi nợ.

Công an tỉnh Gia Lai bắt quả tang gần 60 nhân viên VFIN, chi nhánh Chư Sê, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Công an tỉnh Gia Lai đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an và công an các tỉnh, thành phố, đồng loạt khám xét trụ sở chính của 2 công ty trên và nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành phố như Gia Lai, Bình Thuận, Bình Định, Đà Nẵng.

Cơ quan cảnh sát điều tra các tỉnh, thành phố đã tạm giữ hình sự 27 đối tượng và triệu tập 12 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra. Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại là tang vật của vụ án.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, vào khoảng tháng 10/2021, Nguyễn Văn Bình (SN 1988, trú tại quận 12, TPHCM) và Hoàng Quốc Việt (SN 1983, trú tại phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức, TPHCM) đã góp vốn thành lập VFIN và VIF.

Các đối tượng, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Văn Bình cùng Lê Văn Vũ (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Hai đối tượng đã phát triển các chi nhánh, tuyển hàng trăm nhân viên để mua bán và đòi nợ bằng hình thức khủng bố tinh thần người vay.

Các công ty này ký hợp đồng mua, bán nợ xấu với nhiều công ty tài chính rồi uy hiếp, khủng bố người vay với nhiều thủ đoạn để đòi nợ.

Từ tháng 12/2021 đến nay, 2 công ty trên đã chi hơn 110 tỷ đồng để thu mua hơn 3.247 tỷ đồng nợ xấu của 13 công ty tài chính, tổ chức tín dụng. Bằng nhiều hình thức cưỡng đoạt, các công ty này đã thu hồi số tiền hơn 300 tỷ đồng.