Đi đòi nợ đêm Noel, thanh niên bị đâm tử vong ở Bình Dương

Ngày 25/12, Công an TP Dĩ An phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương, điều tra vụ án mạng làm một người tử vong.

Công an phong tỏa hiện trường vụ án mạng (Ảnh: Xuân Đoàn).

Khoảng 19h ngày 24/12, anh Phạm Trung T. (27 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng một thanh niên tên H. (chưa rõ lai lịch), chở nhau đến khu nhà trọ trong hẻm đường Hai Bà Trưng (phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An).

Tại đây, anh T. gặp anh Nguyễn Tấn Đạt (21 tuổi, ở trọ trong hẻm), để đòi số tiền 700.000 đồng mà Đạt nợ.

Trong lúc nói chuyện, hai thanh niên xảy ra mâu thuẫn. Anh T. xông vào đánh Đạt và bị đối phương đâm bị thương. Anh T. bỏ chạy tới đầu dãy trọ thì gục xuống, tử vong tại chỗ.

Công an đưa nghi can Đạt về trụ sở (Ảnh: Xuân Đoàn).

Nhận tin báo, công an có mặt bảo vệ hiện trường, đưa Đạt về trụ sở lấy lời khai. Riêng thanh niên tên H. đi cùng với anh T. đã rời khỏi hiện trường, công an đang kêu gọi ra làm việc.

Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra.

Người nhà anh T. cho biết, anh T. ở trọ tại TP Dĩ An, làm nghề sơn nước. Trước khi rời khỏi phòng trọ để đi đòi nợ, thanh niên này đã nhậu.