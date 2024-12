Dùng vũ lực để đòi nợ, hai anh em ở TPHCM bị bắt

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Trung Hiếu (SN 1993, ngụ tỉnh Long An) và Trần Trung Bình (SN 1999, em trai Hiếu) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hiếu (bìa trái) và Bình bị khởi tố, bắt tạm giam (Ảnh: Thuận Thiên).

Theo cảnh sát, Trần Trung Hiếu và Trần Trung Bình là anh em ruột. Ngày 1/12, sau khi ăn giỗ xong, Hiếu chở Bình đến một căn nhà ở xã Hưng Long, huyện Bình Chánh, tìm một người đàn ông tên T. để đòi nợ 60 triệu đồng.

Không thấy con nợ ở nhà, 2 anh em đập phá đồ đạc. Thậm chí, 2 người này còn gây sự tại tiệm tóc và tiệm tạp hóa gần đó, đập bảng quảng cáo và đánh nhiều người.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh cử lực lượng truy bắt 2 nghi phạm đưa về trụ sở để điều tra.