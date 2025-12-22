Truy tố nhóm buôn lậu bột huyết động vật trị giá 1.800 tỷ đồng ở TPHCM

Viện KSND TPHCM đã ban hành cáo trạng, truy tố 25 bị can trong vụ án: Buôn lậu; Đưa, nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Chi cục Thú y vùng VI và các đơn vị liên quan.

Theo đó, 5 cựu cán bộ, lãnh đạo Chi cục Thú y vùng VI gồm: ông Bạch Đức Lữu (cựu Trưởng Chi cục), Lý Hoài Vũ (Phó trưởng Chi cục), Trần Trung Nhân (Trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng) cùng Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung (đều là kiểm dịch viên) bị truy tố về tội Nhận hối lộ.

Bị can Bạch Đức Lữu (Ảnh: Công an cung cấp).

20 bị can còn lại bị truy tố về các tội: Buôn lậu; Đưa hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, Việt Nam chưa cho phép nhập khẩu sản phẩm từ loài động vật nhai lại (bò, cừu…) có nguồn gốc ở các quốc gia châu Âu từng xảy ra dịch bệnh bò điên hoặc có nguy cơ dịch bệnh này, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh. Việt Nam chỉ cho phép nhập khẩu sản phẩm động vật từ những quốc gia đã ký kết thỏa thuận thú y với Việt Nam.

Tuy nhiên, vì lợi nhuận rất lớn, nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa, Công ty TNHH Đại lý Hàng hóa Việt Nam, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Trung Chính và Công ty CP Dinh dưỡng PMT bất chấp quy định của pháp luật, sử dụng nhiều thủ đoạn để nhập khẩu trái phép các mặt hàng này từ châu Âu về Việt Nam.

Để hành vi buôn lậu được thực hiện trót lọt, đại diện các doanh nghiệp đã móc nối, đưa hối lộ cho một số cán bộ, lãnh đạo thuộc Chi cục Thú y vùng VI, nhằm để những người này không trực tiếp lấy mẫu, không kiểm tra đầy đủ hồ sơ, bỏ qua hoặc thực hiện không đúng quy định, quy trình kiểm dịch, tạo điều kiện cho các lô hàng vi phạm được nhập khẩu vào Việt Nam.

Cụ thể, đối với nhóm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Dinh dưỡng Hoàng Sa do Trần Nguyên Bình và Đỗ Thủy Nhung thành lập, điều hành, gồm 6 doanh nghiệp cùng hoạt động tại một địa chỉ để thực hiện việc nhập khẩu sản phẩm động vật làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Bình và Nhung đã chỉ đạo nhân viên làm giả giấy chứng nhận kiểm dịch của nước xuất khẩu, khai báo gian dối nguồn gốc xuất xứ, gian dối chủng loại hàng hóa để nhập khẩu trái phép 762 lô bột huyết động vật nhai lại có nguồn gốc từ Pháp. Đây là mặt hàng không đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, với tổng trị giá khoảng 1.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, để thuận lợi cho hoạt động nhập khẩu trái phép, Bình và Nhung đã đưa hối lộ tổng số tiền 2,9 tỷ đồng cho ông Trần Trung Nhân (Trưởng Trạm kiểm dịch động vật cảng).

Số tiền này, ông Nhân giữ lại và chia cho Bạch Đức Lữu, Lý Hoài Vũ cùng các kiểm dịch viên Nguyễn Minh Thành và Nguyễn Văn Trung.

Ngoài ra, các bị can còn được hưởng lợi khoảng 4 tỷ đồng do các doanh nghiệp khác đưa tiền hối lộ trong quá trình thực hiện kiểm dịch.