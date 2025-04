Truy nã bị can liên quan vụ án xảy ra tại Sở Y tế TPHCM

Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Ngọc Điệp (SN 1982, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an truy nã Nguyễn Ngọc Điệp (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang điều tra vụ án hình sự Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, xảy ra tại Sở Y tế TPHCM, tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Quá trình điều tra, nhà chức trách xác định Nguyễn Ngọc Điệp có hành vi làm giả 6 giấy xác nhận quá trình thực hành và 2 thông báo chấm dứt hợp đồng của các Bệnh viện quận 12, quận 3, quận 2 cũ (nay là TP Thủ Đức) và Bệnh viện Đa khoa Vạn Hạnh để nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho bác sĩ tại Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai.

Ngày 19/4, Công an TPHCM ra quyết định khởi tố bị can đối với Điệp. Tuy nhiên, do người này bỏ trốn nên cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Nhà chức trách thông báo bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát, UBND gần nhất.