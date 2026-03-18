Kêu gọi cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM Đào Thị Hương Lan ra đầu thú

Ngày 7/4, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Trong vụ án, bị cáo Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính TPHCM) đang bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an truy nã.

TAND TPHCM kêu gọi bị cáo Đào Thị Hương Lan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước; đồng thời hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm bảo đảm quyền bào chữa, quyền tự bào chữa theo quy định tại Điều 16 và Điều 61 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Trường hợp bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú sẽ bị coi là từ bỏ quyền tự bào chữa và bị xét xử vắng mặt theo quy định pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất 39-39B Bến Vân Đồn có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, do Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tập đoàn Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Với mong muốn mua lại khu đất trên để thực hiện dự án thương mại, tháng 12/2009, Đặng Phước Dừa (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) đã gặp bà Nguyễn Thị Hồng (Phó Chủ tịch UBND TPHCM) nhờ hỗ trợ triển khai dự án tại khu đất 39-39B Bến Vân Đồn. Khi đó, bà Hồng trả lời: “Nếu muốn làm thì Tập đoàn Cao su đứng ra làm, không để doanh nghiệp ngoài tập đoàn thực hiện”.

Vài ngày sau, bà Lê Y Linh (Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) cùng ông Dừa mời bà Hồng đến nhà dùng cơm và đưa 10.000 USD.

Sau cuộc gặp này, theo lời khai của bị can Dừa, ông Lê Quang Thung (cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam) đã chỉ đạo Tổng công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa góp vốn thành lập Công ty Phú Việt Tín.

Tiếp đó, Dừa và Linh gặp bà Đào Thị Hương Lan để nhờ sắp xếp thủ tục giao đất cho Công ty Phú Việt Tín. Tại cuộc gặp này, ông Dừa đưa tiền nhưng bà Lan không nhận do quen biết gia đình. Sau đó, ông Dừa hứa khi dự án hoàn tất sẽ để bà Lan mua một căn hộ chung cư.

Sau cuộc gặp, bà Lan ký văn bản đề xuất thu hồi đất của hai công ty cao su để giao chỉ định cho Công ty Phú Việt Tín. Đề xuất này được bà Nguyễn Thị Hồng chấp thuận và giao Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM làm thủ tục thu hồi.

Ngày 19/1/2010, ông Lê Quang Thung chỉ đạo hai doanh nghiệp cao su hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín cho Linh và Dừa.

Từ chỉ đạo của bà Hồng, các cơ quan chức năng đã tham mưu để UBND TPHCM ban hành quyết định thu hồi khu đất 39–39B Bến Vân Đồn và giao cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án. Việc này khiến khu đất không còn thuộc sở hữu Nhà nước, gây thiệt hại hơn 542 tỷ đồng.

Hiện bà Đào Thị Hương Lan đã bỏ trốn và bị truy nã nên chưa thể lấy lời khai. Gia đình bà Lan đã nộp 200 triệu đồng để khắc phục hậu quả.