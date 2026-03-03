Kết quả giám định thương tích vụ con trai đánh mẹ và chị gái mùng 3 Tết

Ngày 3/3, trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an xã Nghĩa Khánh thông tin, đơn vị đã nhận được kết luận giám định thương tích đối với người mẹ - nạn nhân trong vụ việc xảy ra dịp Tết Nguyên đán vừa qua.

Theo đó, tỷ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân được xác định là 9%. Căn cứ quy định hiện hành, mức thương tích này chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm để khởi tố vụ án hình sự.

Người mẹ bị con trai đánh gãy tay sau vụ việc gây bức xúc (Ảnh: Thanh Bình).

“Với kết quả giám định là 9%, vụ việc không đủ điều kiện khởi tố. Chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ, xin ý kiến cấp trên để tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật”, lãnh đạo Công an xã Nghĩa Khánh thông tin.

Cơ quan chức năng đang rà soát toàn bộ hồ sơ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền nhằm đưa ra hướng xử lý phù hợp, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời giữ ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, vào mùng 3 Tết, trên địa bàn xã Nghĩa Khánh xảy ra vụ việc một người đàn ông có hành vi đánh mẹ và chị gái, gây bức xúc trong dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh, làm việc với các bên liên quan và trưng cầu giám định thương tích đối với người mẹ để làm căn cứ xử lý.