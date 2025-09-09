Kẹo Kera: Món quà tặng riêng, đưa hoa hậu Thùy Tiên vào thẳng trại tạm giam

Trong vụ án kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định 4 bị can thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, cùng Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) đã có hành vi Lừa dối khách hàng.

4 bị can gồm: Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật), Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng "Du mục", Chủ tịch HĐQT), Lê Thành Công và Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs).

Theo cáo buộc, nhóm này đã kinh doanh kẹo SuperGreens Gummies (kẹo Kera) với quảng cáo sai sự thật, rằng sản phẩm chứa 28% bột rau củ, “một viên tương ứng một đĩa rau luộc”, trong khi thực tế hàm lượng rau củ chỉ dưới 1%.

Nhờ chiêu thức này, công ty đã bán ra gần 130.000 hộp kẹo, thu về hơn 17,5 tỷ đồng. Vụ việc bị phát hiện khi người tiêu dùng gửi mẫu kiểm nghiệm, kết quả cho thấy 100gr kẹo chỉ có 0,51gr chất xơ.

Vườn cà rốt được thuê để nhóm bị can quay video quảng cáo (Ảnh: K.R.).

Kết luận điều tra chỉ ra, từ tháng 7/2024, Quang Linh Vlogs và Hằng "Du mục" cùng một số cộng sự bàn bạc thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream, bán hàng trực tuyến.

Trong quá trình họp bàn, Lê Thành Công đưa ra ý tưởng sản xuất kẹo rau củ và bày tỏ mong muốn dành tặng sản phẩm cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên vì hoa hậu này “không thích ăn rau”, đồng thời đề nghị mời Tiên tham gia đồng hành cùng dự án.

Sau đó, nhóm thống nhất thành lập Công ty cổ phần Kera Việt Nam (công ty con của Chị Em Rọt), trong đó Thùy Tiên góp 25% cổ phần, nhóm còn lại nắm 75%.

Theo phân công, Lê Tuấn Linh giữ vai trò Giám đốc, phụ trách thủ tục pháp lý và vận hành công ty; Lê Thành Công lo thuê trụ sở, tìm nhà sản xuất; Hằng, Quang Linh và Thùy Tiên đảm nhận quảng bá sản phẩm.

Nhóm thuê Công ty Asia sản xuất kẹo, nhưng chỉ chú trọng mẫu mã, bao bì, bỏ qua chất lượng. Dù biết thành phần không đúng như công bố, họ vẫn tiếp tục kinh doanh để thu lợi bất chính.

Đối với Thùy Tiên, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này không kiểm tra chất lượng sản phẩm, chỉ tập trung quay video, livestream bán hàng và nhiều lần đưa ra thông tin sai sự thật như: Kẹo làm từ 10 loại rau củ VietGap, không dùng đường, “một viên tương ứng một bó rau”, bổ sung chất xơ nhờ công nghệ sấy thăng hoa… Thực tế, hàm lượng chất xơ trong kẹo chỉ 0,935%.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Ảnh: FBNV).

Thùy Tiên bị xác định biết rõ thành phần sản phẩm nhưng vẫn sử dụng hình ảnh và sự nổi tiếng để quảng bá, giúp công ty thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Cuối tháng 2, khi tranh cãi bùng phát trên mạng, cô đã nhờ ký khống hợp đồng dịch vụ nhằm né tránh trách nhiệm với tư cách cổ đông.

Kết luận điều tra cho rằng, hành vi của Thùy Tiên cấu thành tội Lừa dối khách hàng với vai trò thực hành. Quá trình điều tra, bị can được ghi nhận thành khẩn khai báo, có nhân thân tốt, nhiều đóng góp xã hội và tự nguyện nộp 3,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả, nên được xem xét tình tiết giảm nhẹ.

Theo kết luận, ngày 15/5, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng 17 ngày, từ 18/5 đến ngày 3/8. Đến ngày 28/7, VKSND Tối cao ra hạn tạm giam 2 tháng đối với bị can này, đến hết ngày 2/10. Thùy Tiên hiện bị tạm giam tại trại T16 Bộ Công an.