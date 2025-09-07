Vì sao chị gái Quang Linh Vlogs không bị xử lý dù là cổ đông Chị Em Rọt?

Trong vụ án liên quan đến sản phẩm thực phẩm kẹo rau củ Kera, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 5 bị can về tội Lừa dối khách hàng, một trong số đó là YouTuber Phạm Quang Linh, tức Quang Linh Vlogs.

Theo kết luận điều tra, Quang Linh là cổ đông sáng lập, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Chị Em Rọt - doanh nghiệp "sở hữu" sản phẩm kẹo Kera.

Biết rõ chất lượng kém nhưng vẫn quảng cáo để bán

Là người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, có kiến thức, kinh nghiệm trong việc bán hàng online, Quang Linh cùng các thành viên HĐQT Chị Em Rọt lên ý tưởng “sản xuất một loại kẹo của Công ty có nguồn gốc từ rau củ quả sạch dành cho đối tượng kén ăn rau (ít ăn rau) để bổ sung chất xơ cho cơ thể con người”.

Linh cùng phải chịu trách nhiệm toàn bộ về quy cách, phẩm chất, bao bì của kẹo Kera đảm bảo như đã đăng ký; chịu trách nhiệm về tính pháp lý và chất lượng kẹo Kera theo hồ sơ tự công bố; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, công bố, quảng bá sản phẩm kẹo Kera thuộc sở hữu của mình theo quy định pháp luật.

Quang Linh (phải) quảng cáo, bán kẹo Kera trên các nền tảng trực tuyến (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong vụ án này, cá nhân Quang Linh chịu trách nhiệm chính trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm kẹo Kera để bán cho người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, trong quá trình Công ty Asia sản xuất kẹo Kera, Linh không quan tâm đến chất lượng sản phẩm, không chỉ đạo kiểm tra và trực tiếp kiểm tra vùng nguyên liệu của công ty.

Linh cũng không kiểm tra, giám sát quy trình sản xuất kẹo Kera; không kiểm soát chất lượng sản phẩm và không trực tiếp kiểm nghiệm các thông tin dinh dưỡng, kiểm tra thành phần của kẹo Kera, mà phó mặc toàn bộ cho Nguyễn Phong (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) thực hiện.

Thực tế chỉ ra, kẹo Kera được sản xuất từ bột, chất phụ gia của các nhà cung cấp, chủ yếu sử dụng chất Sorbitol 70% (chiếm tỷ lệ 35%, có tác dụng nhuận tràng để thay thế cho công dụng của chất xơ tự nhiên trong rau củ) và đường Isomalt (chiếm tỷ lệ 12%)... nhưng không công bố các chất này theo quy định.

"Phạm Quang Linh biết rõ trên phiếu kết quả kiểm nghiệm thì hàm lượng chất xơ rất thấp, chỉ chiếm 0,935%, không có nhiều tác dụng bổ sung chất xơ, không biết rõ thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không... nhưng Linh vẫn tham gia các video clip quảng cáo sản phẩm kẹo Kera để đưa ra các hình ảnh trực quan, thông tin không đúng sự thật", kết luận điều tra nêu.

Trong đó, câu nói "một viên này sẽ tương ứng với một đĩa rau luộc” sau đó gây xôn xao dư luận.

Quang Linh Vlogs bị cáo buộc tổ chức tham gia các phiên livestream, sử dụng danh tiếng của bản thân để đưa ra các thông tin giới thiệu, quảng bá công dụng kẹo Kera sai sự thật, khiến người tiêu dùng tin tưởng, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.

Riêng Quang Linh được Công ty Chị Em Rọt trả tiền hoa hồng hơn 182 triệu đồng.

Vai trò của chị gái Quang Linh Vlogs

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã xem xét trách nhiệm của Phạm Thị Nhật Lệ (chị gái Phạm Quang Linh). Lệ là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, góp vốn hơn 1,36 tỷ đồng (tỷ lệ 13,66%).

Tuy nhiên, kết luận điều tra chỉ ra, chị gái Quang Linh Vlogs không tham gia vào quá trình bàn bạc, trao đổi với các bị can khác để sản xuất kẹo Kera.

Lệ cũng không biết về nguồn gốc nguyên liệu để sản xuất kẹo Kera, không nắm được thành phần và tỷ trọng các loại bột rau in trên nhãn mác, bao bì sản phẩm có đúng với thực tế sản xuất hay không.

Phạm Thị Nhật Lệ cùng em trai Quang Linh (Ảnh: Quang Linh).

Trong quá trình quay quảng cáo tại Đà Lạt và Đắk Lắk, Lệ đi cùng đoàn nhưng không tham gia cùng Phạm Quang Linh và Nguyễn Thị Thái Hằng (tức Hằng "Du mục") quay video quảng bá, giới thiệu và bán kẹo Kera.

Bộ Công an xác định, cá nhân Phạm Thị Nhật Lệ căn cứ thông tin trên nhãn sản phẩm kẹo rau Kera để giới thiệu thành phần kẹo, gồm 10 loại bột rau củ quả và sử dụng tài khoản TikTok “Nhật Lệ” để trực tiếp bán hàng và bán được 385 hộp kẹo, với giá gần 90 triệu đồng, hưởng tiền hoa hồng hơn 8 triệu đồng.

Nhận thấy mình có trách nhiệm với vai trò là cổ đông Công ty Chị Em Rọt, ngày 25/8, Nhật Lệ đã tự nguyện nộp hơn 367 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra để cùng các bị can khác khắc phục hậu quả vụ án.

Căn cứ tài liệu thu thập, cơ quan điều tra thấy chưa có cơ sở để xử lý Phạm Thị Nhật Lệ về tội Lừa dối khách hàng.