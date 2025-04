Kẻ xấu lợi dụng hình thức "xe ôm công nghệ" để làm vỏ bọc phạm tội

Ngày 3/4, Công an TP Hà Nội cảnh báo một số vi phạm pháp luật liên quan đến tài xế xe công nghệ.

Theo cơ quan chức năng, những năm gần đây, xe công nghệ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân. Đặc biệt, thị trường xe công nghệ tại Hà Nội đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa các hãng trong và ngoài nước.

"So với hoạt động vận tải hành khách truyền thống, loại hình kinh doanh xe công nghệ có những ưu điểm như tính tiện lợi trong việc sử dụng, minh bạch trong giá cước, lộ trình và thông tin tài xế được hiển thị rõ ràng.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng một số đối tượng xấu đã lợi dụng hình thức "xe ôm công nghệ" để làm vỏ bọc phạm tội", Công an Hà Nội nhấn mạnh.

Thị trường xe công nghệ tại Hà Nội đang chứng kiến sự cạnh tranh giữa các hãng trong và ngoài nước (Ảnh minh họa: S.T.).

Cụ thể, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Nội đã xử lý nhiều vụ việc chiếm đoạt tài sản của khách hàng do các đối tác tài xế xe công nghệ thực hiện.

"Thông qua việc mua hoặc thuê lại các tài khoản tài xế đối tác của người khác trên mạng xã hội, các đối tượng lừa đảo đã sử dụng những tài khoản này để nhận đơn ship hàng hóa có giá trị cao (điện thoại, máy tính xách tay, máy ảnh…) rồi chiếm đoạt", cơ quan điều tra cho biết.

Quá trình tiếp xúc, nhận hàng, theo Công an Hà Nội, các đối tượng thường đeo khẩu trang, che biển số và đội mũ bảo hiểm che kín mặt với mục đích che giấu diện mạo thật để tìm cách né tránh sự điều tra của các cơ quan chức năng.

Để ngăn chặn tình trạng trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân khi sử dụng các ứng dụng xe công nghệ cần kiểm tra kỹ thông tin tài xế, điểm đánh giá của khách hàng đối với tài xế.

Công an lưu ý, khi tài xế đến nhận hàng, người dân cần yêu cầu bỏ khẩu trang để xác nhận tài xế với thông tin hiển thị trên ứng dụng (giao diện mặt, biển số xe…) mới giao hàng; cần ghi rõ giá trị, nội dung của đồ vật cần vận chuyển; quay video clip lại quá trình giao nhận đồ vật cho tài xế.

Đặc biệt, theo Công an Hà Nội, người dân chỉ nên thực hiện việc đặt dịch vụ vận chuyển thông qua các ứng dụng gọi xe công nghệ chính hãng, không thỏa thuận sử dụng dịch vụ ngoài hoặc thanh toán theo yêu cầu của tài xế.