Kẻ trộm cắt lưới rào đột nhập nhà dân lấy hơn 600kg cà phê

Ngày 31/10, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang phối hợp cùng Công an xã Cư Êbur xác minh vụ người dân trình báo bị kẻ gian đột nhập lấy trộm hàng trăm kg cà phê tươi.

Theo phản ánh của ông Trần Văn Luyến (55 tuổi, trú thôn 3, xã Cư Êbur), vào sáng nay, khi gia đình ông tỉnh dậy, phát hiện nhiều bao cà phê tươi để ở góc sân đã bị mất. Khi kiểm tra, ông phát hiện cổng chính vẫn khóa cửa, tuy nhiên hàng rào B40 bên hông đã bị cắt.

Người dân bị kẻ gian cắt lưới rào, đột nhập trộm cà phê (Ảnh: Trương Nguyễn).

Ông Luyến cho biết, kiểm tra camera an ninh của gia đình, ông phát hiện có 2 đối tượng đi xe máy, đã cắt lưới để đột nhập vào sân nhà và lần lượt trộm các bao cà phê.

"Các đối tượng đã chở cà phê rời đi và quay lại nhiều lượt để trộm thêm. Toàn bộ gia đình tôi bị mất hơn 600kg. Tôi thấy các đối tượng rất manh động, liều lĩnh với hành vi trộm cắp nên đã báo cơ quan công an vào cuộc để sớm làm rõ", ông Luyến nói.

Ngoài thu hoạch cà phê của gia đình, ông Luyến còn mua cà phê tươi của người dân trong xã để phơi khô, xay thành cà phê nhân để bán.

Khu vực ông Luyến tập kết cà phê tươi và bị kẻ gian trộm hơn 600kg (Ảnh: Trương Nguyễn).

Đến trưa (31/10), lực lượng công an đang lấy lời khai, kiểm tra hiện trường và truy xuất camera an ninh để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, giá cà phê nhân năm nay cao gấp 3, 4 lần so với các năm trước, hiện dao động mức 100.000-130.000 đồng/kg, do đó, lực lượng chức năng đã lập nhiều tổ an ninh cơ sở để bảo vệ mùa thu hoạch nông sản cho nông dân.