Cụ bà 80 tuổi tử vong sau khi bị người đàn ông bóp cổ ở TPHCM

Ngày 15/8, Công an phường Tân Uyên, Công an TPHCM, đang phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng để điều tra nguyên nhân vụ án mạng khiến cụ bà khoảng 80 tuổi tử vong.

Người dân xôn xao trước cái chết của nạn nhân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người thân phát hiện cụ bà đã tử vong trên ghế. Thời điểm này, người nhà cho rằng cụ đã lớn tuổi nên tử vong. Tuy nhiên, khi trích xuất hình ảnh từ camera giám sát, gia đình bàng hoàng phát hiện cụ bị một người đàn ông lẻn vào nhà rồi tiến lại gần, bóp cổ cụ đến tử vong.

Theo hình ảnh từ camera ghi lại, khoảng 19h30 ngày 14/8, một người đàn ông đội mũ, mặc áo khoác, quần lửng tiến lại nơi nạn nhân đang nằm trên ghế xếp trước tivi rồi bất ngờ bóp cổ khiến người này tử vong. Sau khi gây án, hung thủ rời khỏi hiện trường.

Theo người nhà của cụ bà, bước đầu gia đình chưa phát hiện dấu hiệu tài sản bị lục lọi. Thời điểm bị bóp cổ, nạn nhân không hề chống cự và la hét.