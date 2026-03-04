Kẻ nghiện đột nhập nhà dân, trộm nhiều tài sản ở TPHCM

Ngày 4/3, Công an phường Bình Đông, TPHCM, đang củng cố hồ sơ để xử lý Lê Minh Hoàng (SN 1988, ngụ địa phương) về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an trao trả tài sản cho bị hại (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 23/2, anh T.M.T. (ngụ tại căn nhà trên đường Phạm Thế Hiển) thức dậy, phát hiện bị mất trộm 2 chiếc điện thoại di động, một chiếc túi xách đeo chéo, bên trong chứa 5 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông nhanh chóng thành lập tổ công tác triển khai truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát xác định nghi phạm gây án là Lê Hoàng Minh và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai rạng sáng 23/2, anh ta đột nhập vào nhà anh T. lấy đi nhiều tài sản. Đồng thời, Minh giao nộp các tang vật trộm được cùng một chiếc xe máy là phương tiện gây án.

Nghi phạm Lê Hoàng Minh (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua kiểm tra, cảnh sát xác định Minh dương tính với ma túy. Nhà chức trách đã đưa Minh đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời giám định tài sản để củng cố hồ sơ, xử lý hình sự đối với nghi phạm.

Nhận được tài sản do công an trao trả, anh T. mừng rỡ, xúc động và gửi lời cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ Công an phường Bình Đông, đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng trộm cắp, thu hồi tài sản cho mình.

Qua vụ việc trên, Công an Phường Bình Đông đề nghị người dân cảnh giác phòng, chống trộm cắp, trước khi đi ngủ hoặc đi ra ngoài phải khóa cửa cẩn thận và lắp camera an ninh.