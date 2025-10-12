Trót tiêu hết tiền lương, người đàn ông đi cướp vì... sợ về vợ la mắng

Ngày 12/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Phạm An Định (30 tuổi, trú tại xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra hành vi cướp giật tài sản.

Theo đó, sáng 11/10, Định điều khiển xe máy để tìm "con mồi" hòng cướp giật tài sản. Khi di chuyển trên tuyến tránh quốc lộ 1A, Định ghé vào khu vực cây xăng Chóp Chài, phường Bình Kiến và phát hiện một phụ nữ đang bán cà phê ở góc cây xăng.

Đối tượng Phạm An Đinh khai nhận do tiêu hết lương, sợ về nhà vợ la mắng nên đã đi cướp giật điện thoại (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Nhận thấy khu vực vắng người qua lại, Định dùng khẩu trang che kín biển số xe rồi ghé vào quán đặt mua 2 ly cà phê và vờ hỏi mượn điện thoại của người phụ nữ để gọi cho bạn.

Lợi dụng người phụ nữ đang pha chế cà phê, Định lấy chiếc điện thoại trị giá khoảng 15 triệu đồng của nạn nhân vừa cho mượn rồi tăng ga tẩu thoát.

Đối tượng mang điện thoại vừa cướp giật được đến một cửa hàng điện thoại tại xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk, bán được 1,2 triệu đồng.

Đối tượng lái xe máy đi cướp giật tài sản (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk triển khai các biện pháp nghiệp vụ và xác định được Phạm An Định là đối tượng đã gây nên vụ cướp giật.

Tại cơ quan chức năng, Định cho biết bản thân đang là nhân viên của một doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Đối tượng khai nhận vừa mới lĩnh lương từ công ty nhưng do ăn chơi với bạn bè hết tiền, về nhà sợ vợ la mắng nên đã "làm liều" đi cướp điện thoại để có tiền.