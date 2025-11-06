Thanh niên cướp máy tính ở cửa hàng Thế giới di động bị bắt

Sáng 6/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết cảnh sát hình sự đã bắt giữ Nguyễn Trung Đức (SN 2004, ở thôn Lá Sen, xã Thổ Tang). Đức được xác định là thủ phạm gây ra vụ cướp táo tợn tại cửa hàng Thế giới di động (tổ dân phố Bắc Cường, xã Thổ Tang) vào đêm 4/11.

Đối tượng này đeo khẩu trang vào hỏi mua điện thoại, rồi dùng dao bấm khống chế nữ nhân viên, cướp một máy tính xách tay hiệu Asus trị giá hơn 14 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Trung Đức bị công an bắt khi đang lẩn trốn cách nhà riêng 3km (Ảnh: Công an cung cấp).

Xác định vụ việc rất nghiêm trọng, ngay trong đêm 4/11, Đại tá Trương Quang Hải, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ và Đại tá Bùi Quang Khoa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ, trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ quyết liệt điều tra, truy tìm đối tượng.

Đến chiều tối 5/11, cảnh sát bắt giữ Đức khi đối tượng đang lẩn trốn cách nhà riêng khoảng 3km.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nguyễn Trung Đức tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Điều tra mở rộng, công an làm rõ Đức cũng chính là thủ phạm vụ trộm điện thoại iPhone 16 Pro Max tại cửa hàng Thế giới di động nêu trên vào ngày 20/2.

Công an đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng này theo quy định pháp luật.