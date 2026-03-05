Kẻ chĩa súng ép giám đốc ngân hàng ở TPHCM ký giấy nợ lĩnh án

Tối 5/3, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Phạm Hữu Tài (46 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm 6 tháng tù, Cấn Nhật Danh (35 tuổi, ngụ Lâm Đồng) 14 năm 4 tháng tù về các tội Cướp tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Liên quan vụ án, Trần Duy Khanh (38 tuổi, ngụ Lâm Đồng), Trương Văn Chí (34 tuổi, ngụ TPHCM) bị phạt cùng mức án 2 năm 4 tháng tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Bị cáo Tài (áo xanh) cùng đồng phạm tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Trước đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Tài mức án 18-20 năm tù về tội Cướp tài sản và 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Tài cho rằng không đủ yếu tố cáo buộc thân chủ mình về tội Cướp tài sản. Theo luật sư, bị cáo Tài không dùng vũ lực, uy hiếp, ép buộc bị hại viết giấy nợ và quá trình điều tra ông Kh. có đơn không yêu cầu xử lý hình sự các bị cáo.

Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án, diễn biến tại tòa, HĐXX xác định hành vi của Tài đã đủ yếu tố cấu thành tội Cướp tài sản và khẳng định cáo trạng truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo HĐXX, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội vì động cơ vụ lợi đã thực hiện sai phạm nên cần phải xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, tòa cũng ghi nhận cho Tài và đồng phạm một số tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng.

Theo hồ sơ, khoảng năm 2022, ông Lê Đăng Kh. (giám đốc chi nhánh một ngân hàng tại TPHCM) quen biết Tài và nhiều lần vay tiền với lãi suất cao. Từ ngày 29/1/2022 đến 28/9/2022, ông Kh. vay 4 lần với tổng số tiền 2,6 tỷ đồng, lãi suất từ 9% đến 15%/tháng (tương đương 108% đến180%/năm).

Cơ quan điều tra xác định, với mức lãi vượt trần theo quy định, Tài đã thu lợi bất chính gần 2 tỷ đồng từ các khoản vay này.

Tháng 4/2023, Tài nhờ ông Kh. làm hồ sơ thế chấp căn nhà tại phường Thạnh Mỹ Lợi (TP Thủ Đức cũ) để vay 16 tỷ đồng, thỏa thuận phí dịch vụ 500 triệu đồng. Ông Kh. viết giấy cam kết nếu trong 30 ngày không thực hiện được sẽ hoàn trả 500 triệu đồng và bồi thường 1 tỷ đồng tiền đặt cọc mua nhà.

Sau khi phát hiện thông báo cho vay là giả và ông Kh. không hoàn tất được hồ sơ, Tài yêu cầu trả tổng cộng 2 tỷ đồng tiền đặt cọc và bồi thường. Ngày 17/5/2023, Tài gọi ông Kh. đến một căn hộ tại quận 4 (cũ), dùng súng chĩa vào đầu, hành hung và ép ký giấy nhận nợ 4,9 tỷ đồng nhằm chiếm đoạt số tiền này.

Ngoài ra, Tài còn cho các ông Nguyễn Đức T., Nguyễn Hoàng Th. và Tô Công D. vay tiền với lãi suất từ 9% đến 30%/tháng (tương đương 108% đến 270%/năm), vượt quá 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự.

Trong đó, số tiền thu lợi bất chính từ khoản vay của ông T. và ông Th. là 4 tỷ đồng; từ các khoản vay của ông Tô Công D. là 5,4 tỷ đồng.

Khẩu súng Tài sử dụng sau đó được giám định là công cụ hỗ trợ. Ngày 20/3/2024, Công an TPHCM xử phạt hành chính Tài 15 triệu đồng về hành vi tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ.