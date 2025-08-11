Hy hữu: Mù tạm thời, suy thận sau khi tiếp xúc silicon

Bệnh nhân Đ.N.T. (38 tuổi, trú tại Sơn La) nhập viện tại khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng da toàn thân nổi bọng nước, chuyển màu thâm đen, đau rát vòm họng, rộp loét miệng, mắt mù tạm thời, toàn thân nóng đỏ.

Xét nghiệm cho thấy bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, chỉ số viêm tăng gấp 3 lần bình thường, men gan cao, suy gan và suy thận.

Theo khai thác, anh T. làm nghề thợ sắt. Ngày 29/7, khi thi công chống dột mái một công trình, vừa trát xong lớp silicon chống dột thì trời bất ngờ đổ mưa lớn.

Anh T. đứng ngay dưới mái hiên nơi nước mưa từ trên mái dồn xuống. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ nước mưa lẫn silicon chưa kịp khô trút thẳng từ mái tôn xuống người. Anh bị ướt sũng toàn thân.

Tổn thương của bệnh nhân rất nặng nề (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khoảng một giờ sau, anh thấy rát nhẹ và nổi những chấm đỏ ở vùng cổ, mặt. Buổi tối, sau khi tắm rửa và thay đồ, các nốt đỏ lan rộng khắp cơ thể. Sáng hôm sau, mắt anh mờ dần, da đỏ toàn thân.

Bệnh nhân được đưa đến bệnh viện và được chẩn đoán kích ứng da. Tuy nhiên, sau 6 ngày điều trị tình trạng không cải thiện.

Tổn thương của bệnh nhân tiến triển nặng với bọng nước lan rộng, da chuyển màu thâm đen, sốt liên tục, nhiệt độ cao nhất 40oC, kèm đau mỏi toàn thân, viêm kết mạc, đau nhiều vùng mặt.

Anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, bác sĩ xác định anh bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3.

“Bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu nên ban dị ứng lan rộng, kèm sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, kết mạc mắt xung huyết chảy dịch vàng”, TS.BS Trần Thị Hải Ninh, Trưởng khoa Nội tổng hợp, cho biết.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân ổn định, thị lực hồi phục, các bọng nước xẹp và bong hết, lớp da mới hình thành, chức năng gan thận cải thiện rõ rệt.

Theo TS Hải Ninh, không chỉ được dùng trong ngành xây dựng, silicon còn xuất hiện trong nhiều vật dụng đời sống thường ngày như: keo chống dột, bắn kính, trám khe hở cửa, chống thấm mái tôn; khuôn làm bánh, nút đậy, găng tay chịu nhiệt; bao cao su và một số vật tư y tế.

Người làm nghề xây dựng, cơ khí, lắp đặt nội thất… thường xuyên tiếp xúc với silicon, nguy cơ dị ứng cao hơn nếu không dùng đồ bảo hộ đầy đủ.

“Những người từng có tiền sử dị ứng silicon cần tuyệt đối tránh tiếp xúc với các sản phẩm có chứa chất này, đặc biệt là các sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da.

Cần đọc kỹ bảng thành phần, ưu tiên lựa chọn những sản phẩm dán nhãn “silicone-free”, đồng thời thử trước trên một vùng da nhỏ. Nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, hãy đến gặp bác sĩ ngay để được chẩn đoán và điều trị kịp thời”, TS Hải Ninh nhấn mạnh.