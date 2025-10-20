Cảnh sát bắt giữ người đàn ông mua bán 7.000 gói thuốc lá lậu

Ngày 20/10, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) cho biết đã bắt giữ N.Đ.N. (trú tại xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra về hành vi mua bán thuốc lá nhập lậu.

Trước đó, N. bị lực lượng chức năng kiểm tra khi đang vận chuyển 1.000 gói thuốc lá đi bán cho các tiệm tạp hóa. Qua kiểm tra, số thuốc lá này được xác định là hàng nhập lậu.

Công an kiểm tra, thu giữ số thuốc lá lậu được N. cất giấu tại nhà người thân (Ảnh: Trà Câu).

Tại cơ quan điều tra, N. khai nhận đã mua thuốc lá lậu để bán kiếm lời. Đối tượng này còn cất giấu thuốc lá tại nhà một người thân ở xã Vệ Giang. Kiểm tra địa điểm này, cơ quan điều tra đã thu giữ thêm 6.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet nhập lậu.

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ngãi) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.