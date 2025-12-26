Hủy án vụ người vay "thoát nợ" 5 tỷ đồng

Ngày 26/12, TAND TPHCM tuyên án vụ tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn là Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và bị đơn là vợ chồng khách hàng Trần Hồng Sơn.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX quyết định hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để xét xử lại theo quy định pháp luật.

Một góc thuộc dự án ông Sơn vay tiền ngân hàng để mua (Ảnh: Trường Thịnh).

Về thẩm quyền giải quyết, HĐXX cho rằng mặc dù giữa vợ chồng ông Sơn và Công ty Cổ phần Novareal có thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng trọng tài, nhưng trong vụ việc này, vợ chồng ông Sơn là người tiêu dùng, nên có quyền lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp.

Hơn nữa, trong quá trình giải quyết vụ án, dù ngân hàng là bên khởi kiện nhưng ông Sơn không phản đối việc tòa án thụ lý, nên tòa án có thẩm quyền giải quyết vụ kiện.

Theo HĐXX, VPBank khởi kiện yêu cầu thực hiện hợp đồng tín dụng, trong khi bị đơn thừa nhận nghĩa vụ trả nợ, chỉ đề nghị xem xét giảm lãi.

Cấp phúc thẩm nhận định, giả sử hợp đồng tín dụng bị tuyên vô hiệu thì sự thống nhất của các bên chỉ là cơ sở để xử lý hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm đã tuyên hợp đồng vô hiệu và giải quyết hậu quả khi không có yêu cầu, là vi phạm quy định tố tụng. Bên cạnh đó, dù cho rằng tài sản thế chấp ảnh hưởng đến quyền lợi của chủ đầu tư, nhưng cấp sơ thẩm không đưa chủ đầu tư tham gia tố tụng, làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.

HĐXX phúc thẩm cũng cho rằng, việc cấp sơ thẩm nhận định dự án không có thật chỉ dựa trên xác minh tại UBND xã là thiếu căn cứ, mang tính chủ quan. Trong khi đó, vi bằng hình ảnh do ngân hàng cung cấp tại giai đoạn phúc thẩm cho thấy căn biệt thự tồn tại trên thực tế, trái với nhận định của bản án sơ thẩm.

Từ các phân tích trên, cấp phúc thẩm xác định Tòa án cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng, việc thu thập và đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ, nên cần hủy bản án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án.

Theo hồ sơ, ngày 5/11/2020, vợ chồng ông Sơn ký thỏa thuận với Công ty Novareal để mua một căn biệt thự song lập tại dự án Thung lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết). Ông Sơn vay của VPBank 3,65 tỷ đồng để thanh toán tiền đặt cọc, với tài sản bảo đảm là quyền tài sản phát sinh từ thỏa thuận mua bán. Hợp đồng tín dụng có thời hạn 36 tháng, lãi suất 11,5%/năm.

Tuy nhiên, bị đơn mới trả khoảng 900 triệu đồng tiền lãi và ngừng thanh toán từ tháng 12/2022. Theo VPBank, đến ngày 30/9, tổng dư nợ gốc và lãi đã lên tới hơn 5,32 tỷ đồng. Do không thu hồi được nợ, ngân hàng khởi kiện yêu cầu bị đơn trả nợ hoặc xử lý tài sản bảo đảm.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm ngày 30/9, TAND Khu vực 7 (TPHCM) cho rằng Novareal chỉ là đơn vị môi giới, không có quyền nhận tiền đặt cọc; các tài liệu trong hồ sơ không chứng minh dự án đủ điều kiện pháp lý, bất động sản hình thành trong tương lai là có thật. Từ đó, Tòa sơ thẩm xác định hợp đồng tín dụng vô hiệu và bác toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VPBank.

Không đồng ý với phán quyết này, VPBank kháng cáo và VKSND Khu vực 7 cũng kháng nghị, đề nghị hủy toàn bộ bản án sơ thẩm.