"Hot girl" Trang Nemo và đồng phạm hầu tòa

Ngày 16/11, TAND quận 1 (TPHCM) mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, còn gọi là Trang Nemo, chủ cửa hàng Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương, Nguyễn Phước Tuấn và Phan Hoàng Nam (cùng là nhân viên cửa hàng) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Tất cả bị cáo trong vụ án đều áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và có mặt từ sớm tại tòa.

Trong phần thủ tục, thư ký thông báo những người được tòa triệu tập đều có mặt đầy đủ.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Trang khai rõ rằng mình có tên gọi khác là Trang Nemo, làm nghề kinh doanh và chưa từng bị xử lý hình sự...

Bị cáo Trang (khẩu trang đen, hàng dưới) và đồng phạm tại tòa (Ảnh: Hải Long).

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với Trần Nguyễn Trà My trong việc bán hàng online nên Trang hẹn gặp My tại cửa hàng Trang Nemo, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1.

Khoảng 14h45 ngày 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng của Trang để "nói chuyện". Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang xin lỗi, Khanh đứng bên ngoài.

Đến khoảng 15h, khi My đang xin lỗi thì Khanh vào cửa hàng nói My đi về nên xảy ra cự cãi với Trang. Lúc này, Trang dùng tay giật khẩu trang Khanh thì Khanh có lời lẽ chưa đúng mực.

Nghe vậy, Quy cùng Trang lao vào nắm tóc rồi đánh Khanh. Khi Yến vào can ngăn thì bị Khương đánh. Tiếp đó, Nam và Tuấn cũng tham gia đánh Khanh.

Bị cáo Phạm Quyền Quy (Ảnh: Hải Long).

Lúc này, một số cán bộ công an đến cửa hàng, mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Khi đi ra, Khanh nói với Trang Nemo: "Mày không biết mày đụng với ai đâu, mày ra đường mày coi chừng tao".

Thấy vậy, Trang Nemo dùng tay giật khẩu trang của Khanh vứt bỏ xuống đường; Quy, Khương, Nam, Tuấn cũng lao vào đánh Khanh. Sự việc gây mất an ninh trật tự một đoạn đường trước cửa hàng Trang Nemo.

Sau đó, Khanh và Yến có đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với những người gây thương tích cho mình. Theo kết luận giám định, Khanh mang thương tích 3%, còn Yến không đủ cơ sở xác định có chấn thương.

Tại cơ quan điều tra, Trang Nemo, Quy, Khương, Tuấn, Nam khai nhận toàn bộ hành vi như trên.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong ngày.