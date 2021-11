Hỗn chiến kinh hoàng trong đêm vì mâu thuẫn khi hỏi thăm một cô gái

Dân trí Xảy ra mâu thuẫn khi hỏi thăm một cô gái, nhóm của Lâm và Khánh cầm theo hung khí lao vào hỗn chiến khiến khu dân cư náo loạn trong đêm.

Ngày 1/11, Công an TP Dĩ An (Bình Dương) đã tạm giữ 12 đối tượng để điều tra hành vi "Gây rối trật tự công cộng", "Cố ý gây thương tích" và "Hủy hoại tài sản".

Hung khí liên quan đến vụ án (Ảnh: CA).

Theo Công an TP Dĩ An, đêm 29/10, Nguyễn Văn Lâm (49 tuổi) chạy xe máy đến tiệm tạp hóa của chị Đ.T.T. (35 tuổi, cùng ngụ khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, TP Dĩ An) mua thuốc lá.

Tại đây, Lâm hỏi thăm em gái của chồng chị T., nhưng chị T. nói không còn ở đây nên anh ta tỏ ra bực tức, dọa "san bằng" quán tạp hóa rồi nẹt pô xe máy.

Thấy ồn ào, Lê Hồng Vũ (34 tuổi, chồng chị T.) ra ngoài hỏi chuyện thì Lâm lao xe máy vào cột sắt trong tiệm tạp hóa để hù dọa.

Lúc này, chị T. điện thoại cho Lê Hồng Khánh (31 tuổi, là em chồng) thông báo sự việc. Khánh đang nhậu cùng 5 người khác ở gần Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức, TPHCM) nên rủ cả nhóm về tiệm tạp hóa của chị T. để giải quyết.

Hai bên gặp nhau thì tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, tuy nhiên được hàng xóm xung quanh can ngăn nên tất cả giải tán đi về.

Biết sự việc, nhóm của Khánh mang theo túyp sắt, dao tự chế, mã tấu quay lại tiệm tạp hóa hỗ trợ.

Vừa giáp mặt, hai nhóm tiếp tục lao vào hỗn chiến, đập phá xe máy và rượt đuổi nhau gây náo loạn khu dân cư.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường, vây bắt các đối tượng và thu giữ nhiều hung khí nguy hiểm.

Trung Kiên